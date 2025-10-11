11 de octubre de 2025 Inicio
Cómo acceder al 50% de descuento para hacer el trámite digital de la licencia de conducir

Esta provincia mantiene el beneficio del 50% de descuento en la licencia digital. La gestión combina pasos virtuales y una breve instancia presencial para finalizar el proceso.

Por
Se integra al plan de gobierno electrónico que ya ofrece más de veinte gestiones online.

La Municipalidad de Corrientes mantiene vigente un beneficio especial para quienes gestionen la licencia de conducir por vía digital. El descuento alcanza el 50% del valor total del trámite y aplica tanto para nuevas licencias como para renovaciones, con la posibilidad de hacerlo desde la comodidad del hogar y con un breve tramo presencial al finalizar el proceso.



La medida, impulsada por la Subsecretaría de Modernización, busca simplificar los procedimientos administrativos, reducir el uso de papel y promover la digitalización de los servicios públicos. La modalidad consiste en una gestión online del 80% y una instancia presencial del 20%, destinada principalmente a rendir exámenes o retirar la credencial.

Además del trámite de licencias particulares, el sistema abarca categorías profesionales y se integra al plan de gobierno electrónico que ya ofrece más de veinte gestiones online, entre ellas libreta sanitaria, habilitación de vehículos y certificados de libre deuda.

Licencia-conducir-carnet.jpg

De qué forma podés acceder al 50% en el trámite digital de la licencia de conducir

El descuento del 50% está regulado por la Resolución N° 2438, que autoriza la reducción sobre los importes establecidos en el Artículo 67 de la Ordenanza N° 7569/2024. Para acceder al beneficio, los vecinos deben ingresar a la plataforma oficial de la Municipalidad: tramitesdigitales.ciudaddecorrientes.gov.ar y seguir las instrucciones correspondientes.

El trámite puede realizarse para la obtención por primera vez, renovación, duplicado, cambio de datos o ampliación, tanto para conductores particulares como para las categorías profesionales C1, C2, D1, D2, E2 y G2. En el caso de las categorías C3, D3 y E1, la gestión se efectúa a través del sitio nacional argentina.gob.ar, mientras que la D4 se inicia de forma digital y se completa presencialmente en el Centro Emisor de Licencias.

licencia-conducirjpg.jpg

Según explicó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, la intención es facilitar los trámites cotidianos y permitir que los vecinos puedan realizarlos desde casa, ahorrando tiempo y dinero. Solo deben presentarse el día del turno con su DNI, ya que toda la documentación se envía previamente de manera digital.

El funcionario destacó que esta modalidad no solo agiliza el proceso, sino que también reduce el impacto ambiental al minimizar el uso de papel. Además, recordó que la Municipalidad ofrece más de veinte trámites virtuales y otros beneficios, como la exención del pago en gestiones de libre deuda cuando se realizan por correo electrónico o mediante el asistente virtual Munibot.

