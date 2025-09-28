28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué personas no podrán renovar la licencia de conducir con los últimos cambios del Gobierno

Cada cambio en la normativa despierta consultas y atención sobre las condiciones y excepciones que se aplican, y sobre cómo adaptarse a los nuevos lineamientos.

Por
Las últimas noticias relacionadas con la licencia de conducir

Las últimas noticias relacionadas con la licencia de conducir

Los cambios en las regulaciones para la renovación de licencias de conducir siempre generan interés entre los conductores, ya que afectan la manera en que se planifica el cumplimiento de este trámite. Con las modificaciones implementadas por el Gobierno, se abre un debate sobre quiénes deben seguir ciertos procedimientos, quiénes quedan exentos y cómo estas medidas impactan en la rutina de los automovilistas.

Un cohete SpaceX fue lanzado por la NASA para esta misión
Te puede interesar:

La NASA busca mapear la burbuja que rodea al Sistema Solar y lanzará varias naves espaciales

La renovación de la licencia no solo es un requisito legal, sino también un mecanismo que busca garantizar la seguridad vial y la vigencia de los datos personales y médicos de cada conductor. Además del aspecto administrativo, estas reformas generan conversación sobre la manera en que se gestionan los trámites digitales y presenciales en todo el país.

Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir

licencia-conducirjpg.jpg

Aunque la Ley de Tránsito reciente facilita la renovación de la licencia de conducir, hay situaciones que pueden impedir que un conductor la obtenga. Los principales motivos son:

  • Incumplimiento de requisitos legales.

  • No aprobar el examen psicofísico: Este examen, obligatorio para todos, evalúa la capacidad física y mental para conducir de manera segura. Sin su aprobación, no se puede renovar la licencia.

  • No realizar la renovación anual para mayores de 70 años: A partir de esta edad, la licencia debe renovarse cada año, previa verificación de aptitudes psicofísicas. Si no se cumple con este trámite, la persona no podrá conducir legalmente.

Noticias relacionadas

Sotacuro había sido arrestado en la localidad boliviana de Villazón, luego de haber cruzado la frontera desde Jujuy para darse a la fuga.

Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a Buenos Aires al quinto detenido

Thiago Medina continúa internado.

El esperanzador nuevo parte médico de Thiago Medina: "Mejoría de los parámetros respiratorios"

La inteligencia artificial se está incorporando cada vez más en la vida cotidiana y sus herramientas resultan útiles para planificar distintas etapas. Incluso, pueden orientar sobre qué lugares elegir al momento de comenzar una nueva vida tras la jubilación.

Qué destino es el mejor para visitar en Argentina después de jubilarte según la inteligencia artificial

Sabrina aseguró que no cree en los avances de la investigación.

La mamá de Morena desestimó la autoría de "Pequeño J" y aseguró que "agarraron a cuatro perejiles"

Con este truco podés revivir las remeras que tengas de este color y se hayan desgastado.

Con este truco podés revivir las remeras que tengas de este color y se hayan desgastado

Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

Trasladan el objeto metálico que cayó del cielo en Chaco a Buenos Aires para ser analizado

Rating Cero

Llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web.
play

French Lover es la comedia romántica francesa que enternece a todos en Netflix: de qué se trata

Una producción alemana, con muchos elementos del estilo Stephen King, es una de las películas favoritas en Netflix.
play

Está en Netflix y se transformó en una de las preferidas por todo el misterio y la tensión que propone

Lola Latorre usa una de las fragancias francesas más caras y vendidas en todo Europa.

Este es el perfume favorito de Lola Latorre: es francés y tiene un aroma único

La vida personal de Dobrev se mantuvo en el foco público luego de la finalización de su compromiso con Shaun White.  

¿Tiene nueva pareja? A Zac Efron lo vieron con una vieja amiga y surgieron rumores de relación

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

últimas noticias

Las últimas noticias relacionadas con la licencia de conducir

Qué personas no podrán renovar la licencia de conducir con los últimos cambios del Gobierno

Hace 10 minutos
Lola Latorre usa una de las fragancias francesas más caras y vendidas en todo Europa.

Este es el perfume favorito de Lola Latorre: es francés y tiene un aroma único

Hace 10 minutos
Un cohete SpaceX fue lanzado por la NASA para esta misión

La NASA busca mapear la burbuja que rodea al Sistema Solar y lanzará varias naves espaciales

Hace 13 minutos
Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

Hace 14 minutos
La vida personal de Dobrev se mantuvo en el foco público luego de la finalización de su compromiso con Shaun White.  

¿Tiene nueva pareja? A Zac Efron lo vieron con una vieja amiga y surgieron rumores de relación

Hace 14 minutos