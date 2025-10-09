Confirmado: este grupo de conductores ya no podrá renovar la licencia de conducir en octubre 2025

Nuevas reglas rigen la renovación del carnet este año. Ciertos grupos quedarán excluidos si no cumplen los requisitos médicos y legales.

La renovación de la licencia de conducir en Argentina presenta cambios importantes a partir de octubre. Aunque las nuevas disposiciones buscan simplificar el trámite , existen situaciones específicas que pueden impedir que ciertos conductores obtengan el documento. La actualización de la normativa busca garantizar que todos los titulares cumplan con los requisitos físicos, legales y de seguridad vial.

En los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó con la digitalización total del registro, que ahora se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina. Esta medida busca agilizar los procesos y reducir el uso de documentos físicos , aunque mantiene las exigencias médicas y de control necesarias para conducir. Aun así, hay determinados grupos de personas que, por distintos motivos, quedarán inhabilitados para renovar su licencia.

Las limitaciones establecidas en la ley se relacionan con la edad del conductor, la presentación de exámenes médicos vigentes y el cumplimiento de las normas de tránsito. Es importante conocer estos detalles para evitar demoras o rechazos durante la gestión del trámite.

Aunque las modificaciones recientes de la Ley de Tránsito facilitan la renovación, existen casos en los que el permiso no puede otorgarse. Los principales motivos son el incumplimiento de requisitos legales o la falta de aptitud psicofísica comprobada.

No aprobar el examen psicofísico impide renovar el documento, ya que esta evaluación determina si la persona posee las condiciones necesarias para conducir con seguridad. Asimismo, los mayores de 70 años que no realicen la renovación anual quedan inhabilitados hasta completar la verificación médica correspondiente.

Qué duración tiene la licencia de conducir

La vigencia de la licencia varía según la edad del titular. Con la nueva reglamentación, el carnet dejó de ser físico y pasó a ser completamente digital, accesible desde la aplicación Mi Argentina. Para renovarlo, es obligatorio presentar un certificado médico que acredite la aptitud para manejar.

El tiempo de validez establecido por la ley es el siguiente:

Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A, B y G.

Entre 21 y 65 años: cinco años de validez.

De 65 a 70 años: renovación cada tres años.

Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.

Cómo es el trámite para renovar la licencia de conducir

El procedimiento se realiza a través de la plataforma Mi Argentina. Primero se deben validar los datos personales y seleccionar la opción “renovación de licencia”. Luego, el usuario debe abonar las boletas correspondientes y elegir un prestador de salud habilitado para realizar el examen de aptitudes psicofísicas.

Una vez aprobadas las pruebas, los resultados se cargan en la plataforma y la nueva licencia se actualiza automáticamente en formato digital. El proceso busca mayor eficiencia y seguridad, al reducir los tiempos y garantizar que solo los conductores aptos estén habilitados para circular.