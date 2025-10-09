9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: este grupo de conductores ya no podrá renovar la licencia de conducir en octubre 2025

Nuevas reglas rigen la renovación del carnet este año. Ciertos grupos quedarán excluidos si no cumplen los requisitos médicos y legales.

Por
El procedimiento se realiza a través de la plataforma Mi Argentina.

El procedimiento se realiza a través de la plataforma Mi Argentina.

La renovación de la licencia de conducir en Argentina presenta cambios importantes a partir de octubre. Aunque las nuevas disposiciones buscan simplificar el trámite, existen situaciones específicas que pueden impedir que ciertos conductores obtengan el documento. La actualización de la normativa busca garantizar que todos los titulares cumplan con los requisitos físicos, legales y de seguridad vial.

Te puede interesar:

Triple femicidio: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

En los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó con la digitalización total del registro, que ahora se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina. Esta medida busca agilizar los procesos y reducir el uso de documentos físicos, aunque mantiene las exigencias médicas y de control necesarias para conducir. Aun así, hay determinados grupos de personas que, por distintos motivos, quedarán inhabilitados para renovar su licencia.

Las limitaciones establecidas en la ley se relacionan con la edad del conductor, la presentación de exámenes médicos vigentes y el cumplimiento de las normas de tránsito. Es importante conocer estos detalles para evitar demoras o rechazos durante la gestión del trámite.

Licencia-conducir-carnet.jpg

Quiénes no podrán renovar la licencia de conducir y por qué

Aunque las modificaciones recientes de la Ley de Tránsito facilitan la renovación, existen casos en los que el permiso no puede otorgarse. Los principales motivos son el incumplimiento de requisitos legales o la falta de aptitud psicofísica comprobada.

No aprobar el examen psicofísico impide renovar el documento, ya que esta evaluación determina si la persona posee las condiciones necesarias para conducir con seguridad. Asimismo, los mayores de 70 años que no realicen la renovación anual quedan inhabilitados hasta completar la verificación médica correspondiente.

Qué duración tiene la licencia de conducir

La vigencia de la licencia varía según la edad del titular. Con la nueva reglamentación, el carnet dejó de ser físico y pasó a ser completamente digital, accesible desde la aplicación Mi Argentina. Para renovarlo, es obligatorio presentar un certificado médico que acredite la aptitud para manejar.

El tiempo de validez establecido por la ley es el siguiente:

  • Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A, B y G.
  • Entre 21 y 65 años: cinco años de validez.
  • De 65 a 70 años: renovación cada tres años.
  • Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.

Cómo es el trámite para renovar la licencia de conducir

El procedimiento se realiza a través de la plataforma Mi Argentina. Primero se deben validar los datos personales y seleccionar la opción “renovación de licencia”. Luego, el usuario debe abonar las boletas correspondientes y elegir un prestador de salud habilitado para realizar el examen de aptitudes psicofísicas.

Una vez aprobadas las pruebas, los resultados se cargan en la plataforma y la nueva licencia se actualiza automáticamente en formato digital. El proceso busca mayor eficiencia y seguridad, al reducir los tiempos y garantizar que solo los conductores aptos estén habilitados para circular.

Noticias relacionadas

play

Triple femicidio en Florencio Varela: así ingresó Pequeño J a la Argentina desde Uruguay

Las investigaciones de Ochoa dieron inicio a los torneos nacionales de homenaje a los rugbiers desaparecidos.

Memoria activa: comienza el X Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos

El cantautor cubano y la jefa comunal en el centro cultural del barrio San Norberto.

Mariel Fernández recibió a Silvio Rodríguez en Moreno

El glaucoma requiere un seguimiento médico.

Glaucoma: cómo avanza "el ladrón silencioso de la vista" y por qué es clave detectarlo a tiempo

Existe un truco casero muy simple que puede ayudarte a levantarte con energía, lucidez y buen ánimo de la siesta.

Con este truco casero podés despertar con la mejor energía después de una siesta

Open House Buenos Aires 2025 permitirá conocer más de 140 edificios emblemáticos por dentro.

La Ciudad vuelve a abrir 140 espacios icónicos para conocer por dentro: cuáles son los más destacados

Rating Cero

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

Los Caballeros de la Quema: Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

La historia detrás de esta serie en Netflix que tiene espectantes a los amantes del terror
play

Inspiró a las principales películas de terror y ahora salió la serie que cuenta el caso real: este es el estreno de Netflix del momento

últimas noticias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Europa celebró el acuerdo Israel-Hamás e insiste en la solución de los dos Estados

Hace 11 minutos
Luis Caputo vuelve a la Argentina luego del anuncio de Estados Unidos.

Caputo regresa a la Argentina tras el anuncio del swap por u$s20 mil millones con Estados Unidos

Hace 11 minutos
play

Triple femicidio: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

Hace 13 minutos
Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

Hace 15 minutos
Lionel Scaloni tuvo conmovedoras palabras para Miguel Ángel Russo.

Scaloni se lamentó por la muerte de Russo: "Estamos en shock, deja una huella imborrable"

Hace 59 minutos