La histórica dupla de conductores de televisión que ya no se habla La dupla de presentadores de Telefe supo ser exitosa durante años, pero todo terminó tras la salida de ella y ahora parecen estar peleados, luego de que no se saludaran en los últimos Martín Fierro. Agregar C5N en









Dos conductores no se hablan.

Una de las duplas más consolidadas de la televisión argentina fue la de Rodolfo Barili y Cristina Pérez, quienes conducían Telefe Noticias. Pero la periodista decidió irse del clásico de las noches en 2023, para acompañar a su pareja Luis Petri en la candidatura y no condicionarse a opinar, y desde entonces la relación con su excompañero cambió.

En los últimos premios Martín Fierro 2026 se encontraron porque Cristina Pérez fue acompañada de Luis Petri, mientras que Barili estaba nominado con el noticiero de Telefe. Pero, luego de que el ciclo de noticias haya ganado el premio, Pérez no se acercó a felicitar a sus excompañeros.

“No solamente no compartieron mesa, sino que se evitaban, ni se miraban. Barili, además, no se quiere quedar pegada a la posición política de Cristina, a su imagen con Luis Petri”, señaló la periodista en su columna sobre lo que pasó en la gala en la que aseguran que se respiraba tensión total a su alrededor.

“Créanme lo que les digo, aunque seguramente ellos lo van a negar, pero estuve averiguando y la verdad que quedó todo tenso”, aseguró Marina Calabró. Además, explicó que, según le contaron, esta distancia también estaría vinculada a la relación del periodista con la abogada. “Me dicen que Lara Piro nunca la terminó de digerir a Cristina Pérez porque nunca terminó de creer que no pasó nada entre ellos” lanzó sin filtro.

Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo" El premio Martín Fierro que recibió Wanda Nara como mejor conductora sigue generando repercusiones y, esta vez, quien salió al cruce fue Natalie Weber. La panelista, que superó dos veces un cáncer de mama, consideró un "golpe bajo" que la ex de Mauro Icardi haya mencionado la enfermedad en su discurso de agradecimiento.

Durante la celebración de los premios de la televisión, la conductora subió al escenario para recibir su estatuilla y, a corazón abierto, habló sobre la leucemia que atraviesa. Sus palabras no pasaron desapercibidas. Visiblemente afectada, la panelista, que se encontraba en vivo en Intrusos, rompió en llanto y dejó en claro que no le gustó la actitud de la flamante ganadora de la noche. "Me cayó pésimo", remarcó Weber, sin ocultar su malestar por los dichos de Wanda sobre el delicado momento de salud que vive. Weber se refirió a los dichos de la conductora como un "golpe bajo" y luego habló desde su experiencia personal, ya que padeció cáncer de mama. "A mí eso no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece que es banalizarlo. Me parece un golpe bajo porque los que pasamos por esa enfermedad no es que merezcamos un premio por pasar el cáncer o tenerlo", señaló.