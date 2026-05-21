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Gran Hermano: gracias al Golden Ticket, Andrea Del Boca volvió a ingresar a la casa

Después de haber salido por un accidente, la actriz regresó a la casa más famosa del país y los participantes se mostraron sorprendidos, pero contestos por la maniobra de la producción.

Andrea Del Boca aseguró que todavía no recibió el alta médica.

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La casa de Gran Hermano vivió una noche más que movida. Después de varios rumores, Andrea Del Boca volvió a la casa más famosa del país y sorprendió a todos los hermanitos.

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Después de haber estado ausente en la pantalla de Telefe por los Premios Martín Fierro y el partido de Boca por Copa Libertadores, el reality regresó a su programación habitual y con todo. Es que, tal como lo había anticipado Santiago Del Moro, se iba a empezar a dar los regresos de exparticipantes mediante el sistema de repechaje.

En esa noche, en total fueron cuatro los ingresos, y el más destacado y sorpresivo fue el de la actriz quien debió abandonar la competencia luego de haber sufrido un accidente y en medio de sus complicaciones de salud. La también productora logró el pase gracias al último Golden Ticket de la gala y tuvo una perlita especial: no pasó por el estudio, no habló con Santiago antes de entrar y fue directamente a la casa.

Pero la parte más polémica se dio cuando en un principio su lugar iba a ser ocupado por Carmiña, tomando en cuenta además que quedó tercera en la votación del público con el 19,8% de los votos, sin embargo, el Big le solicitó a Mavinga que defina si su excompañera podía regresar o no.

Finalmente, Jenny se negó y la elegida fue nada más ni nada menos que Andrea, quien abrió la puerta de la casa al ritmo de No Me Importa de Lali Espósito apareciendo con un abanico negro de plumas tapándose el rostro. Cuando lo bajó, la casa estalló.

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Gran Hermano: quiénes fueron los otros ingresos a la casa en la gala de repechaje

En una nueva emisión de Gran Hermano en total se dieron cuatro ingresos, además de Andrea Del Boca, Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski fueron las elegidas por el público para volver la Generación Dorada mediante el repechaje.

Una vez resuelto esta situación, Santiago Del Moro dio a conocer que el primer golden ticket que finalmente fue para Brian Sarmiento.

Por su parte, también hubo ingresos a 9 nuevos participantes que se suman a la casa:

  • Charlotte Caniggia: se presentó una persona que le gusta hacer de todo, “limpiar, estar en su casa”, y hasta se describió como “un ángel, soy un ser de luz, iluminado” y advirtió: #Quizás en las peleas puedo ser media mala”.
  • Matías Hanssen: es de Tucumán, pero vive en Buenos Aires. Tiene un emprendimiento de cepillos de dientes. Se define como una persona muy ambiciosa y competitiva, “no me vas a ganar ni jugando al ‘piedra, papel o tijera’". Además, confesó: “Voy sin ningún tipo de tapujos, sin ilusiones”.
  • Nenu López: es española, bailarina, modelo, estudiante y emprendedora. “Vengo a demostrar que las rubias no son todas huecas”, afirmó y aseguró que creció viendo Gran Hermano. “A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero soy muy transparente”, agregó en su presentación.
  • Sebastián Cola: se describió con una personalidad fuerte, “no me enojo nunca, soy un quilombo”. “Estoy acá y vengo a romperla, soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”, indicó.
  • Tati Luna: oriunda de Montevideo, es estudiante de abogacía y afirma tener un carácter muy fuerte. “Soy una persona que despierta pasiones, algunos me aman y otros me odian, a mí me importa que me conozcan a fondo, y si me van a amar o odiar, sea con fundamento”, se presentó la nueva participante.
  • Juan Carlos López: bailarín, stripper y aseguró ser una persona que no le importan los prejuicios. El nuevo jugador confesó que no busca el amor, porque le encanta estar soltero, pero que siempre está abierto a conocer a alguien.
  • Steffany Pereira: es influencer y figura pública en Paraguay. Se define como una persona alegre, un poco creída y muy vanidosa.
  • Leandro Nigro: se dedica a las redes sociales, es creador de contenido, influencer y streamer, donde hace contenido principalmente de fútbol.
  • Mariela Prieto: es la esposa del Turco García, hace 28 años. “Soy botinera, amo el fútbol. Es un loco ser la mujer del Turco García”, comenzó presentándose y sobre su personalidad afirmó ser “un poco avasallante, pero buena persona”.

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