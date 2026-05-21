Gran Hermano: gracias al Golden Ticket, Andrea Del Boca volvió a ingresar a la casa Después de haber salido por un accidente, la actriz regresó a la casa más famosa del país y los participantes se mostraron sorprendidos, pero contestos por la maniobra de la producción. Agregar C5N en









Andrea Del Boca aseguró que todavía no recibió el alta médica.

La casa de Gran Hermano vivió una noche más que movida. Después de varios rumores, Andrea Del Boca volvió a la casa más famosa del país y sorprendió a todos los hermanitos.

Después de haber estado ausente en la pantalla de Telefe por los Premios Martín Fierro y el partido de Boca por Copa Libertadores, el reality regresó a su programación habitual y con todo. Es que, tal como lo había anticipado Santiago Del Moro, se iba a empezar a dar los regresos de exparticipantes mediante el sistema de repechaje.

En esa noche, en total fueron cuatro los ingresos, y el más destacado y sorpresivo fue el de la actriz quien debió abandonar la competencia luego de haber sufrido un accidente y en medio de sus complicaciones de salud. La también productora logró el pase gracias al último Golden Ticket de la gala y tuvo una perlita especial: no pasó por el estudio, no habló con Santiago antes de entrar y fue directamente a la casa.

Pero la parte más polémica se dio cuando en un principio su lugar iba a ser ocupado por Carmiña, tomando en cuenta además que quedó tercera en la votación del público con el 19,8% de los votos, sin embargo, el Big le solicitó a Mavinga que defina si su excompañera podía regresar o no.

Finalmente, Jenny se negó y la elegida fue nada más ni nada menos que Andrea, quien abrió la puerta de la casa al ritmo de No Me Importa de Lali Espósito apareciendo con un abanico negro de plumas tapándose el rostro. Cuando lo bajó, la casa estalló.