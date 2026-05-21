Histórico: Georgina Barbarossa y Moria Casán se pidieron disculpas en un dúplex en vivo entre Telefe y El Trece Las conductoras decidieron sellar la paz luego de años de conflictos y realizaron hacer un encuentro entre los dos canales, ya que sus programas se emiten en el mismo horario. Agregar C5N en









Moria y Georgina sellan la paz. Redes sociales

En un histórico encuentro entre Telefe y El Trece, Georgina Barbarossa y Moria Casán compartieron programa para pedirse perdón por una histórica pelea del pasado entre ambas, luego de haberse encontrado en los premios Martín Fierro 2026. “Nunca nos dejamos de querer”, indicaron.

Cerca de las 10 de la mañana se dio el hecho histórico y, no solo por el reencuentro entre dos figuras del espectáculo, sino por lo que conlleva para dos canales importantes fundir y mezclar sus audiencias. Sucede que A la Barbarossa y La Mañana con Moria van en el mismo horario.

Pero como se vieron en la celebración en el Hotel Hilton y hubo un abrazo y unas disculpas del lado de Moria, se dio la posibilidad de hacer un pedido de disculpas en vivo. Georgina contó que también estaba la posibilidad de hacerlo en privado, pero eligieron hacerlo delante de las cámaras.

"Quiero agradecerte porque me encantó que hayas pedido este duplex, sé que fue así y lo agradezco”, inició Moria y Georgina recordó que eran muy amigas: "Yo he llorado sobre tu hombro muchas veces, nuestros hijos merendaban juntos en mi casa... hemos sido muy muy amigas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2057444973071438129&partner=&hide_thread=false El histórico encuentro de Georgina Barbarossa y Moria Casán tras una pelea de 26 años#LaMañanaConMoria #ALaBarbarossa pic.twitter.com/sDvFCYxhHj — tronk (@TronkOficial) May 21, 2026 Sucede que, según contaron ambas, la pelea se generó porque Moria habló mal del exmarido de Georgina, quien había tenido problemas con el alcohol y estuvo internado en una clínica de rehabilitación. “Vos dijiste que ‘a esa no le hablen que el novio toma merca’”, contó Barbarossa e hizo la seña que había realizado la One en ese momento.