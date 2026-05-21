Moria Casán y Georgina Barbarossa revelaron los detalles de su pelea

En el reencuentro de las actrices en un histórico dúplex entre Telefe y El Trece hablaron de todo, contaron el motivo del distanciamiento que duró 26 años y se pidieron disculpas.

El reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa luego de 26 años sin hablarse por una pelea generó mucha repercusión porque tuvo todo y principalmente disculpas de parte de ambas. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo por el cual se pelearon habiendo sido tan amigas en un pasado?

Georgina y Moria se pidieron disculpas en un dúplex en vivo entre Telefe y El Trece

Todo comenzó con una entrevista que Georgina le hizo a Sofía Gala en la cual le preguntó si era cierto si habían realizado fotos desnudas con su madre. Eso la ofendió a Moria porque consideró que fue desleal.

Fue entonces que en el dúplex, Georgina aclaró: "Vos pensaste que yo había tratado mal a Sofía en una nota. Ustedes habían hecho una foto juntas, desnudas y se revolucionó. La invité a mi programa y no la traté mal... tu entorno no colaboró . Intenté pedirte disculpas, pedí el video y te lo mandé a tu casa, pero no quisiste verlo”.

Luego, Moria hizo unos desafortunados comentarios sobre Miguel Ángel Lecuna, el marido de Georgina, quien había tenido problemas con el alcohol y estuvo internado en una clínica de rehabilitación. “Vos dijiste que ‘a esa no le hablen que el novio toma merca’ ”, contó Barbarossa e hizo la seña que había realizado la One en ese momento.

Moria aseguró que no se acuerda de ese momento y desde ahí todo se rompió. Primero fue en Intrusos con Jorge Rial y luego volvió a hacer un comentario similar, lo cual dolió mucho para la familia de Georgina. Pero no faltaron las disculpas, afirmó que lo siente de corazón y le pidió perdón.

Histórico: Georgina Barbarossa y Moria Casán se pidieron disculpas en un dúplex en vivo entre Telefe y El Trece

En un histórico encuentro entre Telefe y El Trece, Georgina Barbarossa y Moria Casán compartieron programa para pedirse perdón por una histórica pelea del pasado entre ambas, luego de haberse encontrado en los premios Martín Fierro 2026. “Nunca nos dejamos de querer”, indicaron.

Cerca de las 10 de la mañana se dio el hecho histórico y, no solo por el reencuentro entre dos figuras del espectáculo, sino por lo que conlleva para dos canales importantes fundir y mezclar sus audiencias. Sucede que A la Barbarossa y La Mañana con Moria van en el mismo horario.

Embed El histórico encuentro de Georgina Barbarossa y Moria Casán tras una pelea de 26 años#LaMañanaConMoria #ALaBarbarossa pic.twitter.com/sDvFCYxhHj — tronk (@TronkOficial) May 21, 2026

Pero como se vieron en la celebración en el Hotel Hilton y hubo un abrazo y unas disculpas del lado de Moria, se dio la posibilidad de hacer un pedido de disculpas en vivo. Georgina contó que también estaba la posibilidad de hacerlo en privado, pero eligieron hacerlo delante de las cámaras.

"Quiero agradecerte porque me encantó que hayas pedido este duplex, sé que fue así y lo agradezco”, inició Moria y Georgina recordó que eran muy amigas: "Yo he llorado sobre tu hombro muchas veces, nuestros hijos merendaban juntos en mi casa... hemos sido muy muy amigas".