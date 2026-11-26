Ocurre luego de otro caso en Lomas de Zamora. Esta vez se trató de dos responsables de oficinas en las localidades de Córdoba capital y de Villa Carlos Paz. El Gobierno denuncia que el desfalco sucedió entre julio de 2024 y mayo de 2025.

El Ministerio de Justicia removió a los titulares de dos registros del automotor de la provincia de Córdoba luego de comprobar incumplimientos en el depósito de fondos que correspondían al Estado nacional. Según las investigaciones administrativas, el perjuicio fiscal asciende a $337.339.562,39 entre ambas dependencias.

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Las medidas quedaron formalizadas este jueves a través de las resoluciones 568/2026 y 570/2026 , publicadas en el Boletín Oficial. Los funcionarios apartados son Roberto Francisco Longo , quien estaba al frente del Registro Seccional de Villa Carlos Paz N° 1, y María Claudia Luraschi , responsable del Registro Automotor de Córdoba N° 21.

En el caso de Longo, la investigación detectó que no se habían realizado los depósitos correspondientes a siete períodos comprendidos entre julio de 2024 y mayo de 2025. El monto inicialmente establecido fue de $133,4 millones, pero la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el perjuicio a $205.030.505,34.

El expediente también señala que el encargado no se presentó a declarar ni realizó un descargo durante el sumario administrativo. Además, se encuentra imputado por presunta administración fraudulenta contra la Administración Pública en una causa que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.

La segunda resolución alcanzó a María Claudia Luraschi, titular del Registro Automotor de Córdoba N° 21. En su caso, se detectaron incumplimientos en los depósitos de remanentes de recaudación correspondientes a julio y agosto de 2024 y a los primeros días de febrero de 2025. El perjuicio fiscal había sido calculado inicialmente en $79,8 millones, pero la SIGEN elevó la cifra a $132.309.057,05.

Durante el procedimiento, Luraschi presentó un descargo en el que argumentó que la falta de transferencias no respondió a una maniobra de apropiación de dinero, sino a las dificultades financieras que atravesaba la oficina. Sostuvo que había utilizado esos recursos para afrontar salarios, cargas sociales, alquiler, servicios y otros gastos necesarios para mantener el funcionamiento del registro.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó esa explicación. La resolución recordó que los remanentes de recaudación pertenecen al Estado nacional y que los encargados no están autorizados a destinarlos a cubrir gastos operativos, incluso cuando atraviesen problemas económicos.

La investigación también consignó antecedentes de incumplimientos similares por parte de la responsable de la oficina.

Las acciones para recuperar los fondos

Además de disponer la remoción de ambos funcionarios, las resoluciones instruyeron a las áreas correspondientes del Ministerio de Justicia a iniciar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar el dinero.

Los dos expedientes tienen derivaciones en la Justicia Federal de Córdoba. En el caso de Longo, existe una imputación por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, mientras que en la investigación sobre Luraschi también se avanzó con actuaciones penales.

De acuerdo con los informes de la SIGEN, la suma de los montos actualizados correspondientes a ambos registros supera los $337 millones.