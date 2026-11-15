Cuándo empiezan las fuertes tormentas y posible caída de granizo que bajarán 14 grados la temperatura Luego del temporal que afectó gran parte del centro y norte del país, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas las alertas amarillas por fuertes precipitaciones. Conoce cómo estará el inicio de la semana según el pronóstico extendido. Por Agregar C5N en









En provincias como San Luis se espera que el termómetro se desplome a los 14 grados y las tormentas se mantengan toda la semana. Redes sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas fuertes para varias provincias de Argentina, el temporal que afectó zonas como Catamarca, donde murió una mujer arrastrada por la corriente, todavía permanece activo. Conoce cómo estará el pronóstico extendido para este domingo 15 de noviembre y durante el inicio de la semana.

Desde Meteored informaron que para Buenos Aires el inicio del lunes las probabilidades de lluvias son bajas, aunque durante la noche y la madrugada del martes es "cuando existe la probabilidad de tormentas en el AMBA".

Según detallaron el clima durante la semana será muy variable, con días nublados y más inestables que otros, sin embargo hay períodos donde las lluvias se ausentarán.

Sin embargo, una de las provincias más afectadas por las tormentas será San Luis, en el centro del país, donde las lluvias permanecerán durante toda la semana. Para este domingo 15 de noviembre, se espera una jornada calurosa con una temperatura máxima de 31 y una mínima de 17 grados acompañada por un 90% de probabilidad de lluvias leves que acumularán unos 2.2 mm, además de vientos del sector sureste de entre 20 y 44 km/h.

A partir del lunes 16, el ingreso de aire más fresco provocará un descenso térmico abrupto, ubicando la máxima en 25 y la mínima en 17 grados. Durante esa jornada se desarrollarán tormentas eléctricas con un 90% de probabilidad, dejando un acumulado de 13 mm y ráfagas del este de hasta 40 km/h. El martes 17 persistirán las tormentas con un 60% de probabilidad y lluvias menores de 1.5 mm, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 26 grados y vientos del este de entre 21 y 45 km/h.

Pronóstico extendido para San Luis según Meteored. Alerta meteorológica amarilla por tormentas El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.