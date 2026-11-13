Inminente arribo una feroz tormenta en Buenos Aires, acompañadas por viento y máximas de 30 grados El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes precipitaciones, granizo y actividad eléctrica para el centro del país. De cara al fin de semana las condiciones meteorológicas desmejoran pero se mantiene el calor. Por Agregar C5N en









Se espera que las tormentas arriben en CABA durante la jornada del sábado. Télam

El calor llegó para quedarse en Buenos Aires y gran parte del país, sin embargo, las tormentas también comenzaron a avanzar en el centro de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de 90 km/h, granizo e intensa actividad eléctrica. ¿Cómo estará el tiempo para el fin de semana?

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Rioja están bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

13 NOV | #Alertas para hoy:



Tormenta

50-90 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

20-50 mm

15-40 mm (NOA)

Ráfagas

Granizo



Viento

40-80 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



Temperaturas extremas: #calor

Efecto leve a moderado en la saludhttps://t.co/PrwYSvrLHA pic.twitter.com/2IF70C9mLL — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 13, 2026 Al igual que Catamarca, Salta y Jujuy también está bajo alerta por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

13 NOV | 7:35h Se desarrollan tormentas en sectores de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Córdoba.



Rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y granizo. Estas provincias están bajo alerta de nivel naranja y/o amarillo. pic.twitter.com/c7I1A7lTMD — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 13, 2026 ¿Cómo estará el pronóstico en CABA para el fin de semana? El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa jornadas con nubosidad variable, temperaturas máximas que oscilarán entre los 25° y los 29° y algunas jornadas con probabilidad de lluvias y tormentas.

Este viernes 13 de noviembre se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 27°. El viento soplará a velocidades de entre 26 y 35 km/h.