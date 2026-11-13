Inminente arribo una feroz tormenta en Buenos Aires, acompañadas por viento y máximas de 30 grados

El calor llegó para quedarse en Buenos Aires y gran parte del país, sin embargo, las tormentas también comenzaron a avanzar en el centro de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de 90 km/h, granizo e intensa actividad eléctrica. ¿Cómo estará el tiempo para el fin de semana?
Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Rioja están bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Al igual que Catamarca, Salta y Jujuy también está bajo alerta por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.
¿Cómo estará el pronóstico en CABA para el fin de semana?
El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa jornadas con nubosidad variable, temperaturas máximas que oscilarán entre los 25° y los 29° y algunas jornadas con probabilidad de lluvias y tormentas.
Este viernes 13 de noviembre se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 27°. El viento soplará a velocidades de entre 26 y 35 km/h.
Captura del pronóstico extendido para CABA del Meteored.
Para el sábado 14 se espera una jornada con tormentas y un 90% de probabilidad de precipitaciones. Se prevé una acumulación de 11 milímetros de lluvia, con temperaturas de entre 19° y 27°.
El domingo 15 continuará la nubosidad variable, con momentos de sol y una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. El lunes 16 se mantendrán condiciones similares, con una máxima de 26° y una mínima de 20°.