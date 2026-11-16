Mercurio y Venus directos en noviembre: cómo impactan en la comunicación y el amor según cada signo

El 13 de noviembre, dos planetas vinculados con los vínculos y la manera de expresarnos cambian de movimiento. Qué representa este momento para cada signo del zodiaco.

Mercurio y Venus directos en noviembre: los planetas personales terminaron sus movimientos retrógrados el viernes 13 de noviembre, abriendo una nueva etapa para las conversaciones, los vínculos y las decisiones sentimentales. Cómo impactan en la comunicación y el amor según cada signo.

El cambio se dio al mismo tiempo, aunque cada planeta avanzará desde un signo diferente: Mercurio lo hará en Escorpio y Venus en Libra. En astrología, el primero está relacionado con la comunicación, los pensamientos, las decisiones y los acuerdos, mientras que el segundo representa el amor, el deseo, los valores y el dinero.

Por eso, el final de ambos retrógrados puede marcar un momento de mayor claridad para aquello que durante las últimas semanas estuvo dando vueltas en la cabeza o generando dudas en las relaciones.

El final de Venus retrógrado puede ayudar a ordenar cuestiones relacionadas con los vínculos y los compromisos. Mercurio directo, por su parte, favorece conversaciones más claras sobre temas de confianza y recursos compartidos. Será un buen momento para hablar de aquello que necesita mayor equilibrio dentro de una relación.

Tauro

Venus directo pone el foco en los vínculos y en la convivencia cotidiana. Mercurio también favorece una mayor claridad en las relaciones. Después de varias semanas de revisar expectativas, Tauro podrá identificar qué necesita de la otra persona y qué está dispuesto a ofrecer.

Géminis

Mercurio, su planeta regente, retoma el movimiento directo y ayuda a ordenar pensamientos y conversaciones relacionadas con el trabajo y las responsabilidades diarias. Venus, mientras tanto, activa el romance y la creatividad. Puede ser una etapa para recuperar proyectos, actividades y deseos que habían quedado en segundo plano.

Cáncer

Mercurio directo favorece la expresión, el romance y la creatividad, mientras Venus lleva la atención hacia el hogar y la vida familiar. Cáncer podrá encontrar mayor claridad al momento de expresar lo que siente y decidir qué lugar quiere darle a sus vínculos más cercanos.

Leo

El movimiento directo de Mercurio ayuda a destrabar conversaciones relacionadas con la familia y el hogar. Venus también favorece la comunicación, por lo que será una buena etapa para decir lo que se piensa sin convertir cada diferencia en una discusión.

Virgo

Mercurio, su planeta regente, recupera el movimiento directo y ayuda a ordenar conversaciones, decisiones y cuestiones personales. Venus pone el foco en el dinero y los valores. Será importante revisar qué gastos, acuerdos y prioridades realmente tienen sentido para esta nueva etapa.

Magnific

Libra

Es uno de los signos más movilizados por este cambio, ya que Venus, su planeta regente, se pone directo en Libra. Después de varias semanas de revisar deseos, vínculos y prioridades, Libra podrá tomar decisiones con mayor claridad sobre lo que quiere y lo que ya no está dispuesto a sostener. Mercurio también favorece una revisión de los recursos personales y de aquello que considera verdaderamente importante.

Escorpio

Mercurio directo en Escorpio marca un momento especialmente importante para este signo. La comunicación, la identidad y la manera de expresar lo que piensa cobran protagonismo. Venus, por otro lado, invita a revisar emociones más privadas. Puede haber mayor claridad sobre qué quiere compartir con los demás y qué prefiere reservar para sí mismo.

Sagitario

El movimiento directo de Mercurio favorece una etapa de introspección y revisión interna, mientras Venus pone el foco en las amistades y los grupos. Sagitario podrá empezar a distinguir con mayor claridad qué personas y proyectos realmente despiertan interés y cuáles ya no representan lo mismo.

Capricornio

Mercurio directo favorece las amistades, los proyectos colectivos y los planes a futuro. Venus lleva la atención hacia el ámbito profesional y la imagen pública. Será un momento para preguntarse si las metas que persigue siguen estando alineadas con la vida que quiere construir.

Acuario

Acuario podrá empezar a ordenar cuestiones relacionadas con el trabajo y sus próximos objetivos. Mercurio directo favorece la comunicación en el ámbito profesional, mientras Venus abre el panorama hacia estudios, viajes, nuevas experiencias y formas diferentes de pensar el futuro.

Piscis

Mercurio directo favorece el aprendizaje, la comunicación y la apertura hacia nuevas experiencias. Venus, por su parte, pone el foco en la intimidad, la confianza y los recursos compartidos. Antes de asumir un nuevo compromiso, Piscis podrá evaluar con mayor claridad qué implica emocional y económicamente.