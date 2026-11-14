Se aproximan fuertes tormentas a Buenos Aires pero las temperaturas treparán a los 30 grados El termómetro no da tregua y las máximas se hacen sentir en el AMBA. Sin embargo, se espera un drástico cambio de las condiciones de cara a la tercera semana de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa las alertas por intensas precipitaciones para varias localidades del país. Por Agregar C5N en









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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas para 11 provincias de Argentina. Un fuerte temporal afectó Córdoba, San Luis y Salta que generó calles inundadas, cortes de luz y algunos vecinos lograron captar imágenes de un tornado.

A pesar del mal tiempo, el calor no da tregua en el norte del país, donde el SMN mantiene activa una alerta por temperturas extremas para Jujuy y Salta. Mientras que en Buenos Aires las máximas se mantendrán cerca de los 30 grados.

13 NOV | 19:20 h Un gran sistema de tormentas afecta al centro de Córdoba



La provincia se encuentra bajo alerta de nivel naranja para esta noche y la madrugada del sábado, según el sector



Rigen avisos corto plazo por tormentas severas, con lluvias intensas, ráfagas y granizo pic.twitter.com/eRX8p6AVgv — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 13, 2026 Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Estas zonas será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

¿Llueve en la Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico extendido El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa un sábado 14 de noviembre con probabilidad de lluvias, que alcanza el 90%, aunque se espera un registro de apenas 0,2 mm. La temperatura oscilará entre los 21° de mínima y los 29° de máxima, con vientos de entre 17 y 41 km/h.

Para el domingo se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones indicadas. La temperatura máxima llegará a los 26°, mientras que la mínima será de 17°. Los vientos soplarán entre 14 y 35 km/h. El lunes volverá la inestabilidad, con un 40% de probabilidades de lluvias y una acumulación estimada de 0,3 mm. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 20° y los 27°.