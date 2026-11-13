Se acerca un tormentón en Buenos Aires: cuándo habrá 90% de probabilidad de lluvia

El pronóstico meteorológico anticipa un marcado cambio de las condiciones con fuertes precipitaciones, inestabilidad y variaciones de temperatura en el AMBA.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires podría cambiar drásticamente durante el fin de semana, con la llegada de lluvias y tormentas que modificarán las condiciones del tiempo en la Ciudad y sus alrededores. El pronóstico anticipa un escenario de creciente inestabilidad meteorológica.

Después de varias jornadas con temperaturas agradables, el pronóstico del tiempo vuelve a poner el foco en las precipitaciones y el avance de sistemas atmosféricos que podrían provocar tormentas en el AMBA. La evolución de las condiciones será determinante para las actividades al aire libre.

En medio de la atención por el fenómeno El Niño y las perspectivas climáticas para la primavera, los especialistas meteorológicos siguen de cerca los cambios en la atmósfera. Las previsiones de Meteored permiten conocer cómo evolucionará el tiempo durante las próximas jornadas.

El sábado 14 de noviembre de 2026, Buenos Aires tendrá una jornada marcada por chubascos tormentosos y cielo parcialmente nuboso , según el pronóstico de Meteored. La plataforma meteorológica anticipa una probabilidad de precipitaciones del 90% , el dato más destacado para el comienzo del fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 27°C y una mínima de 20°C , por lo que el ambiente se mantendrá templado a cálido pese a la inestabilidad. Las condiciones podrían variar a medida que avancen las lluvias y se produzcan cambios en la circulación del viento.

El pronóstico también estima una acumulación de lluvia de 15 milímetros durante el sábado, aunque la distribución de las precipitaciones podría ser irregular. La previsión de chubascos tormentosos indica que los episodios de lluvia podrían alternarse con momentos de nubosidad variable.

Otro factor importante será el viento del sudoeste, que alcanzaría velocidades de entre 16 y 39 kilómetros por hora. Esta circulación acompañará el cambio de las condiciones meteorológicas y podría favorecer un descenso de temperatura hacia las siguientes jornadas.

Para el domingo 15 de noviembre, Meteored prevé una mejora del tiempo, con nubes y claros, una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 17°C. El viento rotaría hacia el este, con velocidades de entre 13 y 30 km/h, en una jornada que, según la previsión consultada, no presenta precipitaciones destacadas.