Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires: al menos 8 personas heridas

Dos colectivos impactaron en el Paseo del Bajo, a la altura de Paseo Colón al 700. Las ambulancias del SAME trabajaron en el lugar y el tránsito estuvo cortado durante parte de la mañana.

Así quedó la unidad de la línea 152

Un fuerte incidente en el Metrobus del bajo que recorre parte del centro de la Ciudad de Buenos Aires se produjo en horas de la mañana de este jueves. Sucedió entre en Paseo Colón al 700, entre Chile y Pasaje San Lorenzo. Las ambulancias del SAME llegaron al lugar en minutos y trasladaron a 8 personas heridas. Se cortó el tránsito mientras duró el operativo.

Según personas que circulaban en el lugar, los vehículos circulaban por Metrobus en sentido opuesto y la colisión se produjo cuando el 126 rozó en unos de los laterales al la unidad de la línea 152. Producto del impacto hubo rotura de vidrios y varias personas lesionadas. El SAME llegó rápidamente al lugar y trasladaron a 8 personas a centros de atención hospitalaria.

La policía porteña custodió la zona y cortó el tránsito en la intersección entre Paseo Colón y Chile, mientras los médicos trabajaban en el lugar. Los heridos, por su parte, fueron trasladados al hospital Argerich, a pocas cuadras del incidente.

