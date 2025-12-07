7 de diciembre de 2025 Inicio
Cierra otra estación de la Línea B de subte por obras: cuánto tiempo no se podrá usar

Será a partir de este martes 9 de diciembre por trabajos de pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética y señalización braille.

La estación Malabria de la línea B de subte permanecerá cerrada por 2 meses

La estación Malabria de la línea B de subte permanecerá cerrada por 2 meses

El Gobierno de la Ciudad informó que la estación Malabia de la línea B del subte cerrará sus puertas a partir de esta semana en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones de la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.A.U (SBASAU).

¿Qué líneas están de paro?
Se extendió el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago de los salarios

La medida comenzará a regir a partir del martes 9 de diciembre durante aproximadamente por dos meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

A lo largo del último tiempo, también se llevaron a cabo el mismo procedimiento en las estaciones Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

También comenzaron las obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), y se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/basubte/status/1996967479923409247&partner=&hide_thread=false

Subte Línea B: cuáles son las obras de remodelación en la estación Malabia

Según se detalló, la obra incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, colocación de revestimientos cerámicos, reparación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, se trabajará en la restauración de un mural y del antiguo nomenclador Canning.

Además, el proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por las estaciones, al transformarla en espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.

