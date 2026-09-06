Chubut: murió una ciclista de 40 años tras ser atropellada por un hombre borracho

Se trata de una mujer que fue embestida por un conductor cuando se trasladaba en bicicleta. El acusado manejaba con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre y permanece detenido.

Una mujer ciclista murió en la provincia de Chubut después de ser atropellada por un vehículo conducido por un hombre alcoholizado , quien fue detenido por el personal policial y luego imputado. Las autoridades ordenaron una investigación para establecer las circunstancias del hecho.

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El suceso ocurrió en la rotonda que enlaza las avenidas del Trabajo y 20 de Junio en la localidad de Puerto Madryn, donde un automóvil Volkswagen Vento embistió a la ciclista de 40 años, quien falleció en el lugar debido a las graves heridas por el impacto. Por su parte, el conductor imputado dio positivo en el test de alcoholemia con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre , luego de que los policías confirmaran el fallecimiento de la víctima.

Por su parte, la Policía de Chubut e integrantes de Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo para perimetrar la zona, asegurar el cuidado de las pruebas, llevar a cabo las pericias científicas y remover el vehículo. En tanto, la causa se encuentra a cargo de la Justicia, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho.

Por lo pronto, las autoridades mantienen la identidad de la víctima en estricta reserva mientras avanzan los peritajes correspondientes. En paralelo, se aguardan las próximas resoluciones judiciales en torno al automovilista alcoholizado, ya que la Fiscalía definirá la imputación formal y decidirá si continuará detenido mientras avanza la investigación.

Un joven fue detenido en la provincia de Chubut después de que atropellara con su vehículo a un policía que cruzaba la calle , mientras que las autoridades establecieron que se encontraba alcoholizado. El agente permanece fuera de peligro, aunque fue asistido en un hospital.

El suceso se produjo en la intersección de Belgrano y Rawson, ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde un joven de 29 años conducía un Chevrolet Cruze y embistió a un policía de 30 años que cruzaba por la senda peatonal. Tras ese momento, el personal de seguridad arribó al lugar y encontró al agente tumbado en la calle.

En tal sentido, el conductor dio positivo de alcoholemia con 2,86 gramos por litro de alcohol en sangre después de someterse a un examen de los integrantes de Criminalística y de Tránsito Municipal, quienes también advirtieron que el vehículo no tenía seguro y multaron al conductor, mientras que además secuestraron el automóvil.

Por su parte, el policía sufrió distintas molestias debido al impacto y fue asistido por unos médicos en un hospital, aunque sin presentar heridas graves. En tanto, el conductor fue arrestado por cometer una falta prevista en el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito.