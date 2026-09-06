Malvinas: más de 40 entidades del agro respaldaron los anuncios de Javier Milei

El Consejo Agroindustrial Argentino celebró el endurecimiento de los controles sobre actividades no autorizadas en el Atlántico Sur y la protección de los recursos naturales, medidas que se suman al respaldo previo expresado por la Sociedad Rural Argentina.

Más de 40 organizaciones que integran el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y fortalecer la presencia del país en el Atlántico Sur.

El pronunciamiento se conoció después de que el presidente Javier Milei diera a conocer el paquete de iniciativas durante una cadena nacional , y puso el acento en la protección de los recursos naturales y en el endurecimiento de los controles sobre actividades no autorizadas en la zona.

Desde el CAA remarcaron que las medidas apuntan a resguardar los intereses argentinos en la región. "Respaldamos los anuncios recientes del gobierno nacional destinados a la defensa integral de los derechos soberanos en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas" , expresó la organización en una publicación difundida en la red social X.

La entidad asoció la defensa del territorio con el crecimiento económico nacional. Según planteó, el control de los recursos naturales y la aplicación de sanciones frente a actividades no autorizadas permiten proteger tanto la integridad territorial como el potencial económico marítimo del país. "No hay desarrollo sostenible sin defensa de lo propio" , sostuvo el CAA.

El Consejo también puso el foco en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur como zonas estratégicas para la actividad productiva. Consideró que una mayor presencia argentina en la región puede fortalecer la infraestructura vinculada con el comercio exterior, la pesca y el desarrollo de las provincias del sur.

Desde @AgroIndArg respaldamos los anuncios recientes del Gobierno Nacional destinados a la defensa integral de los derechos soberanos en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas. @pabloquirno @JMilei

La entidad, presidida por Gustavo Idígoras, reúne a exportadores, organizaciones de distintas cadenas productivas, bolsas de cereales y representantes de economías regionales; entre las entidades gremiales tradicionales del sector agropecuario, la única que integra el CAA es Coninagro.

El respaldo del Consejo se sumó al que había manifestado la Sociedad Rural Argentina el mismo día de los anuncios oficiales, cuando la entidad expresó su apoyo al reclamo argentino y al paquete de medidas orientado a proteger los recursos naturales. "La defensa de la soberanía nacional es una prioridad histórica que nos convoca a trabajar juntos por el futuro y el desarrollo de nuestro país", señaló la organización que preside Nicolás Pino.

Las medidas anunciadas por el Gobierno en relación a la explotación hidrocarburífera en Malvinas

Entre las medidas presentadas por el Gobierno figura un aumento de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La iniciativa busca reforzar la infraestructura militar argentina en el extremo sur del país como parte de la estrategia de soberanía en el Atlántico Sur.

El Ejecutivo también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta contempla modificar la Ley N° 26.659 para establecer sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas, y sumar nuevas declaraciones juradas para determinados trámites hidrocarburíferos y para gestiones relacionadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).