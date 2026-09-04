5 de septiembre de 2026 Inicio
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Murió una nena de 2 años tras el feroz ataque de dos dogos: eran de su tío

El episodio ocurrió durante la mañana de este viernes dentro de una vivienda familiar. Sufrió heridas gravísimas, recibió atención de urgencia y fue llevada desde un centro sanitario hasta el Hospital de Niños, donde falleció.

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El domicilio donde vivía la nena de 2 años que fue atacada por dos dogos y murió. 

El domicilio donde vivía la nena de 2 años que fue atacada por dos dogos y murió. 

El Doce

Una niña de dos años perdió la vida este viernes luego de sufrir un brutal ataque de dos dogos en una vivienda de barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Los animales pertenecían a un familiar de la víctima y también hirieron a su tía durante el episodio ocurrido por la mañana.

La Policía realizará un segundo informe global de lo sucedido hasta el momento en Viacha.
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Según publicó El Doce, después de la agresión, la menor fue llevada al Hospital Príncipe de Asturias, donde padeció un paro cardíaco y los médicos consiguieron reanimarla. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada de forma urgente al Hospital de Niños para una intervención quirúrgica, pero las lesiones provocaron finalmente un desenlace fatal.

En el segundo centro de salud, los profesionales constataron que presentaba una hemorragia masiva y un estado extremadamente delicado. Los equipos intentaron revertir el cuadro durante más de una hora, con maniobras de reanimación y atención permanente, aunque finalmente confirmaron su muerte como consecuencia de las heridas sufridas.

Dos ejemplares de Dogo argentino.

Dos ejemplares de Dogo argentino.

El episodio también generó un fuerte impacto entre quienes participaron del operativo de emergencia, especialmente los efectivos policiales que llegaron hasta la vivienda, ya que debieron afrontar una escena de extrema violencia y las consecuencias del ataque. De acuerdo con la información publicada, varios agentes necesitaron asistencia psicológica.

El estremecedor relato de una vecina que presenció la agresión

Una vecina que se encontraba trabajando en un local cercano escuchó los pedidos desesperados de auxilio y salió para intentar ayudar. La mujer contó que, al llegar, observó a los dos animales sobre la menor y evaluó distintas alternativas para intervenir, aunque advirtió que la situación impedía acercarse sin aumentar el riesgo.

La testigo relató que incluso pensó en utilizar un cuchillo para intentar detener a los perros, pero descartó esa posibilidad ante el tamaño de los animales y la violencia del ataque. "No había chance de poder meterse y pegarles porque entre más les pegabas más agarraban a la nena", expresó al reconstruir esos instantes.

Dogo argentino.

Dogo argentino.

También recordó la llegada de un patrullero y la reacción de uno de los efectivos al ingresar a la vivienda. Según su relato, el policía quedó paralizado al observar a la pequeña y, cuando abrió la puerta, los dos animales escaparon del lugar antes de que pudiera concretarse otra intervención.

La tragedia ocurrió pocas semanas después de otro caso fatal protagonizado por un perro en la capital cordobesa: un niño de tres años murió tras ser atacado por un pitbull que pertenecía a un vecino. Por aquel episodio, la Policía y la Justicia habían iniciado una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

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