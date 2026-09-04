Apareció Mariano Martínez, el estudiante de 21 años buscado desde el lunes: estaba en Córdoba Lo buscaban desde hace más de 96 horas, luego de un último contacto entre él y su hermano, a quien le había mandado las contraseñas para que ingresara a sus dispositivos electrónicos. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial. Por Agregar C5N en









Mariano Martínez apareció en Córdoba. Facebook: Mariano Martínez

Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que era buscado tras desaparecer en La Plata, apareció sano y salvo en Córdoba confirmó el ministro de seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

La noticia llevó alivio a su familia, que había denunciado su ausencia desde el lunes, cuando el joven salió rumbo a la Facultad de Arquitectura de la UNLP y no regresó. Las cámaras habían permitido seguir parte de su recorrido hasta Constitución, pero desde entonces no había rastros de él.

Según publicó el propio funcionario en sus redes sociales, el adolescente "se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad.". "Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor", agregó.

[ENCONTRAMOS A MARIANO]



Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la @PoliciaCbaOf.



Mariano se encuentra… — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) September 4, 2026 "Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado", completó el ministro.

Cómo arrancó el caso Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, era intensamente buscado desde el lunes, cuando acudió a una entrega en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El joven de 21 años le dejó el trabajo a un compañero, dijo sentirse mal y se retiró antes.

Desde entonces, se desconocía su paradero exacto. Un familiar del estudiante había logrado contactarse con una mujer en la provincia de Córdoba, quien afirmó haber atendido al joven y haberle sacado una fotocopia de su currículum.