4 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Apareció Mariano Martínez, el estudiante de 21 años buscado desde el lunes: estaba en Córdoba

Lo buscaban desde hace más de 96 horas, luego de un último contacto entre él y su hermano, a quien le había mandado las contraseñas para que ingresara a sus dispositivos electrónicos. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial.

Por
Mariano Martínez apareció en Córdoba. 

Mariano Martínez apareció en Córdoba. 

Facebook: Mariano Martínez

Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que era buscado tras desaparecer en La Plata, apareció sano y salvo en Córdoba confirmó el ministro de seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

El estudiante de Arquitectura tiene 21 años.
Te puede interesar:

Caso Mariano Martínez: los detalles qué contó el ministro de Seguridad

La noticia llevó alivio a su familia, que había denunciado su ausencia desde el lunes, cuando el joven salió rumbo a la Facultad de Arquitectura de la UNLP y no regresó. Las cámaras habían permitido seguir parte de su recorrido hasta Constitución, pero desde entonces no había rastros de él.

Según publicó el propio funcionario en sus redes sociales, el adolescente "se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad.". "Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor", agregó.

"Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado", completó el ministro.

Cómo arrancó el caso

Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, era intensamente buscado desde el lunes, cuando acudió a una entrega en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El joven de 21 años le dejó el trabajo a un compañero, dijo sentirse mal y se retiró antes.

Desde entonces, se desconocía su paradero exacto. Un familiar del estudiante había logrado contactarse con una mujer en la provincia de Córdoba, quien afirmó haber atendido al joven y haberle sacado una fotocopia de su currículum.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Giro en la búsqueda de Mariano Martínez: en Córdoba entregó un currículum tachado

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Pánico en Santa Fe: ocho estudiantes saltaron del primer piso de una escuela tras escuchar una detonación

El aberrante ataque a un joven ciego en José C. Paz.

Cobarde ataque en José C. Paz: golpearon a una persona ciega entre siete para robarle en una parada de colectivos

Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el crimen del tecladista y su familia, en México. 

Quién es Diego Rosen, el argentino detenido en México por el presunto crimen de un músico y su familia

Gendarmería frenó a una mujer con casi 50 kilos de marihuana y 4 de cocaína.

El olor la delató: una mujer fue detenida con droga oculta en carpinchos de peluche en Catamarca

Hugo Aradou y Oscar Alain Marie Jegou fueron absueltos por la justicia.

La Justicia mendocina sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

Rating Cero

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

Maybel Del Valle aseguró que irá hasta las últimas consecuencias.

Denuncian a Camilota por estafa: "Me trató como su amiga, la hice facturar y me vació la cuenta"

El Turco ingresó a la casa de Gran Hermano para participar del Congelados con su esposa.

Ventilaron todo lo que hacía el Turco García mientras Mariela Prieto estaba en Gran Hermano

Las cantantes y un guiño que no pasó desapercibido.

¿Fue para Tini Stoessel? El mensaje de Lali Espósito que despertó todo tipo de rumores

La actriz detalló el momento vivido en Brasil por la despedida de soltera de la cantante.

Cande Vetrano confesó detalles de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: "Sorpresitas"

Un grito desde el afuera llegó en las últimas horas.

El grito del exterior que cambió los ánimos en la casa de Gran Hermano en el tramo final de la competencia

últimas noticias

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

Hace 8 minutos
Maybel Del Valle aseguró que irá hasta las últimas consecuencias.

Denuncian a Camilota por estafa: "Me trató como su amiga, la hice facturar y me vació la cuenta"

Hace 9 minutos
El dólar cotizó estable en el cierre de la primera semana de septiembre. 

El dólar se mantuvo arriba de los $1.500 y cerró la semana sin cambios

Hace 18 minutos
El estudiante de Arquitectura tiene 21 años.

Caso Mariano Martínez: los detalles qué contó el ministro de Seguridad

Hace 40 minutos
El Turco ingresó a la casa de Gran Hermano para participar del Congelados con su esposa.

Ventilaron todo lo que hacía el Turco García mientras Mariela Prieto estaba en Gran Hermano

Hace 1 hora