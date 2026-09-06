6 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Berisso: murió una niña de 6 años tras un incendio en una vivienda precaria

El fuego se desató el sábado por la noche en el barrio El Carmen y destruyó una casilla de madera y chapa. La menor fue hallada sin vida por los bomberos. Investigan si una vela pudo haber iniciado las llamas.

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La menor fue hallada sin vida por los bomberos. Investigan si una vela pudo haber iniciado las llamas.

La menor fue hallada sin vida por los bomberos. Investigan si una vela pudo haber iniciado las llamas.

Una niña de 6 años murió el sábado por la noche luego de quedar atrapada en un incendio que destruyó por completo una vivienda precaria del barrio El Carmen, en Berisso. El siniestro se produjo poco antes de las 21 sobre la calle 127 y la principal hipótesis apunta a que una vela habría provocado el inicio del fuego.

La Policía realizará un segundo informe global de lo sucedido hasta el momento en Viacha.
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La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman. Cuando los primeros equipos de emergencia arribaron al lugar, las llamas ya se habían extendido por buena parte de la construcción, levantada con madera y chapa.

Tras el aviso al 911, se desplegó un operativo que incluyó a efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos del cuartel local. Una vez que lograron controlar el incendio, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones.

Un médico del SAME que llegó hasta el lugar constató que Dalia había fallecido. En tanto, otros chicos y un adulto que se encontraban en la propiedad recibieron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital. Los menores presentaban signos compatibles con inhalación de humo, mientras que el adulto sufrió quemaduras.

Incendio en Berisso: investigan si una vela provocó el fuego

El origen del incendio todavía no fue determinado de manera definitiva y quedó bajo investigación de la fiscalía de turno de La Plata. Sin embargo, de acuerdo con fuentes policiales citadas por El Día, la madre de la niña declaró que la vivienda no tenía suministro eléctrico y que habían encendido una vela para iluminar el lugar.

A partir de ese testimonio, una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores es que la vela se habría caído y provocado el foco que luego se propagó por la estructura.

Las características de la vivienda también serán consideradas durante las pericias. La construcción, compuesta principalmente por madera y chapa, permitió que las llamas avanzaran rápidamente y dificultó las posibilidades de escapar una vez que el fuego se extendió.

Ahora, los investigadores deberán determinar con precisión cómo comenzó el incendio y reconstruir los momentos previos al hallazgo de la menor. Para ello serán analizados los restos de la vivienda y los distintos elementos encontrados en el lugar.

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