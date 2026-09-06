Se estrelló un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami: hay al menos cinco muertos

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas luego de que un avión de carga de Amazon se incendiara este este domingo cerca de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, mientras intentaba aterrizar procedente de Puerto Rico, según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).
Se trata de un Boeing 767 que impactó contra varios vehículos y quedó envuelto en llamas sobre una ruta. El accidente obligó a interrumpir los despegues durante tres horas.
Residentes de la zona dijeron haber escuchado una explosión antes de ver la columna de humo que se elevó sobre el lugar del siniestro. Videos difundidos por testigos mostraron una densa columna de humo negro y fuego que salía de parte del fuselaje del carguero.
Accidente aéreo en Miami: tres heridos permanecen en estado crítico
El Departamento de Bomberos confirmó que varias de las víctimas se encontraban dentro de los autos estacionados en el momento del impacto. De los heridos, tres permanecen en estado crítico y dos se encuentran estables; todos fueron trasladados a hospitales locales.
Las autoridades, que no brindaron más información sobre las víctimas fatales, señalaron en rueda de prensa: "No hay amenaza a la seguridad pública".
El Aeropuerto Internacional de Miami impuso una suspensión de despegues temporal, que duró unas tres horas, debido a la presencia de la aeronave averiada sobre la pista. Las operaciones ya fueron reanudadas, mientras las autoridades aeronáuticas continúan con la investigación para determinar las causas del accidente.