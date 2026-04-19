19 de abril de 2026 Inicio
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En qué provincia se puede denunciar una infracción de tránsito por Whatsapp y cómo hacerlo

La tecnología se integra al monitoreo vial con nuevas herramientas. La participación ciudadana suma una nueva manera de plasmar su protagonismo en la prevención.

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Se busca integrar herramientas digitales al sistema tradicional de fiscalización.

Se busca integrar herramientas digitales al sistema tradicional de fiscalización.

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  • Una provincia argentina habilitó el uso de WhatsApp para reportar faltas viales con fotos o videos.
  • La medida busca sumar a los ciudadanos como parte activa en el control del tránsito.
  • El sistema no aplica sanciones automáticas: las pruebas son evaluadas por autoridades competentes.
  • La iniciativa apunta a reducir accidentes mediante el uso de tecnología cotidiana.

Una provincia argentina implementó un nuevo sistema que permite a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito utilizando WhatsApp, con el objetivo de modernizar los mecanismos de control y mejorar la seguridad vial. Esta herramienta introduce un cambio en la forma en que se supervisan las conductas en la vía pública.

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Mientras los celulares están presentes en la vida cotidiana, las autoridades decidieron incorporar estos dispositivos como aliados en la prevención. La posibilidad de registrar situaciones en tiempo real abre nuevas vías para detectar maniobras peligrosas y reforzar el cumplimiento de las normas.

La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca integrar herramientas digitales al sistema tradicional de fiscalización, promoviendo una mayor participación de la comunidad en el ordenamiento del tránsito.

whatsapp

Cuál es la provincia que permite hacer denuncias de infracciones de tránsito por Whatsapp

La provincia que adoptó este sistema es Mendoza, que oficializó la medida mediante la Ley Nº 9701. A partir de esta normativa, los ciudadanos pueden enviar imágenes o videos que evidencien faltas viales a través de canales digitales, siendo WhatsApp uno de los principales medios habilitados.

El material puede ser remitido tanto a los municipios que cuentan con juzgados viales como al Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. Para que la denuncia sea considerada, debe incluir información clara que permita identificar el vehículo involucrado y la infracción que se cometió.

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Una vez recibido el contenido, las autoridades elaboran un informe preliminar y lo trasladan al juzgado correspondiente, donde se analiza la validez de la prueba. Es importante destacar que el envío no implica una multa inmediata, sino que funciona como un elemento de apoyo dentro del proceso.

La normativa también establece que los jueces pueden descartar registros que no cumplan con los requisitos necesarios o que presenten inconsistencias. De esta manera, se busca garantizar un uso responsable de la herramienta, evitando denuncias infundadas y asegurando un control riguroso antes de aplicar sanciones.

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