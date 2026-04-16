Cruzar en rojo tiene una multa de tránsito que supera el millón de pesos: ¿a cuánto llega? Las sanciones económicas continúan aumentando en la Ciudad de Buenos Aires. Por + Seguir en







Respetar las normas viales evita riesgos y fuertes penalidades.

Cruzar un semáforo en rojo en la Ciudad de Buenos Aires puede terminar con multas muy caras.

La infracción es considerada una de las faltas más graves dentro de las normas de tránsito urbanas.

Las autoridades remarcan que este incumplimiento pone en riesgo a conductores, peatones y otros vehículos en circulación.

También existen canales oficiales para consultar de manera online si un conductor registra deudas por infracciones. Durante abril, quienes no respeten la luz roja de un semáforo en la Ciudad de Buenos Aires pueden enfrentar penalidades económicas que superan ampliamente el millón de pesos. Se trata de una de las infracciones más severamente castigadas dentro de la normativa vial vigente.

Las faltas de tránsito en CABA mantienen una escala de valores actualizada que contempla diferentes montos según la gravedad de cada conducta. Dentro de ese esquema, desobedecer la señalización luminosa figura entre las acciones más riesgosas por el potencial peligro que representa para la circulación.

Además del impacto económico, esta conducta es observada con especial atención por las autoridades debido a que incrementa las probabilidades de accidentes y compromete la seguridad general en la vía pública.

-semáforo porteño De cuánto es la multa por cruzar un semáforo antes de que se ponga en verde. Qué monto alcanza la multa por cruzar en rojo En abril de 2026, pasar un semáforo en rojo en territorio porteño puede generar sanciones que van desde $284.997 hasta $1.424.985. El valor definitivo dependerá de la gravedad evaluada en cada caso y de cómo se determine la infracción correspondiente. Esta falta es considerada grave dentro de la legislación de tránsito porque altera la previsibilidad de la circulación vehicular, expone a peatones y conductores a situaciones de peligro y aumenta considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales.

multa Freepik Entre otras infracciones frecuentes dentro de la Ciudad de Buenos Aires, también se destacan multas de hasta $3.799.960 por exceder el límite máximo de velocidad circulando a más de 140 km/h, mientras que estacionar en rampas o lugares reservados para personas con movilidad reducida tiene una penalidad de $284.997.