Radiografía de la crisis: la industria pierde 160 empleos por día y el nivel de actividad es peor que en pandemia Según un informe de la UBA, entre 2023 y 2025 se consolidó un proceso de desindustrialización acelerada en Argentina, con una caída de la actividad manufacturera que incluso superó los peores registros de la pandemia y de la crisis global de 2009.







La crisis manufacturera argentina, entre 2023 y 2025, fue marcada por una caída histórica de la actividad y del consumo interno.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia: entre 2023 y 2025, el país consolidó un proceso de desindustrialización acelerada, donde la actividad manufacturera sufrió en 2024 una caída del 8,8%, superando incluso los peores registros de la pandemia y la crisis de 2009.

Según el último informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en base a datos de la Secretaría de Trabajo, la caída de la producción y el empleo industrial responde el bajo consumo, la apertura comercial y las dificultades para acceder al financiamiento.

El estudio advierte que el país atraviesa un proceso de desindustrialización acelerada, acompañado por una fuerte pérdida de puestos de trabajo en el sector. En promedio, entre el tercer trimestre de 2023 y mediados de 2025 se eliminaron aproximadamente 100.000 empleos fabriles (contando registrados e informales): cada día, 160 trabajadores industriales perdieron su puesto de trabajo.

industria manufacturera "Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la industria manufacturera eliminó 77 empleos registrados por día y más de 2.300 por mes; así, más del 25% de los empleos que eliminó la economía durante la actual administración corresponden al sector industrial. Desde el máximo histórico de empleo industrial registrado en octubre de 2013, la industria perdió cerca de 115.000 trabajos formales en doce años (-9%). Considerándose que más de la mitad del empleo industrial es informal, de acuerdo al Centro de Estudios de la UIA, desde el tercer trimestre de 2023 a mediados de 2025 se eliminaron aproximadamente 100.000 empleos fabriles (cerca de 5.000 por mes y 160 diarios) en total (registrados y no)", expresó el informe.

En el reporte se advierte el desplome del coeficiente de industrialización. En apenas dos años, la participación de las fábricas en el Producto Bruto Interno (PBI) se hundió del 16,5% al 13,7%. Este indicador no es solo una cifra estadística: representa un retroceso a niveles previos a la Segunda Guerra Mundial, borrando de un plumazo décadas de desarrollo productivo. Mientras sectores como la intermediación financiera y la minería muestran crecimientos exponenciales, la industria se desangra junto a la construcción. De las 24 ramas manufactureras del país, 22 redujeron su actividad en el último bienio.