El impactante choque del argentino Baltazar Leguizamón en su debut en Nascar

Baltazar Leguizamón abandonó este sábado su presentación oficial en la Nascar O'Reilly Series tras colisionar violentamente en el trazado de Austin. El piloto argentino, del equipo Barrett-Cope Racing, impactó su Chevrolet Camaro contra las protecciones de la primera curva durante la vuelta 34 de la competencia, debido a un desperfecto en los frenos.
El vehículo siguió de largo al final de la recta principal y golpeó de costado contra las barreras. "Problema de frenos. Es lo que se está reportando. Están confirmando directamente desde el equipo que se quedó sin frenos", aseguraron los cronistas de la transmisión oficial. El corredor ocupaba el puesto 35 al momento del siniestro.
Personal médico asistió de inmediato al joven piloto para ayudarlo a descender del habitáculo por sus propios medios. Leguizamón evidenció claros gestos de dolor y se tomó el brazo izquierdo al caminar hacia la ambulancia. Los auxiliares revisaron al deportista durante varios minutos sobre la pista texana tras el fuerte estruendo.
El bonaerense buscaba revertir un fin de semana complejo después de una clasificación que lo ubicó en el lugar 37. "Ayer en el único entrenamiento nos quedó todo mal, hoy esperamos ir por un camino diferente para que me permita avanzar", escribió el corredor en sus redes sociales. Lamentablemente, la falla técnica terminó con sus aspiraciones.
El mensaje tranquilizador de Leguizamón tras el fuerte impacto: "Estoy bien"
Desde la cuenta de Carburando, compartieron un mensaje en primera persona del argentino en el que confirmó que se encuentra bien de salud, a pesar del impresionante choque. "Avisarles a todos que estoy bien", señaló el piloto y transmitió calma. Aprovechó el mensaje para detallar el episodio: "Tuvimos un golpe muy fuerte en la final", indicó.
Respecto a su participación en lo que resta de la competencia, adujo que "no hay mucho que hacer" y agregó: "Habrá que cambiar la página, ver cómo lo podemos revertir a futuro y cómo podemos seguir, ¿no?". Leguizamón concluyó con un mensaje a sus seguidores: "Gracias a todos los que están, que apoyan. No es fácil estar acá", cerró.
A pesar del golpe, el arrecifeño marcó un hito histórico al ser el primer argentino en competir oficialmente en esta categoría. Leguizamón cuenta con una amplia trayectoria en el automovilismo norteamericano, que incluye el título de la Fórmula Atlantic en 2018. También registró pasos destacados por la F4 Sudamericana y el Top Race local.