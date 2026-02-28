Video: el impactante choque del argentino Baltazar Leguizamón en su debut en Nascar El piloto arrecifeño sufrió un durísimo impacto contra los muros de contención en el Circuito de las Américas tras perder los frenos de su Chevrolet Camaro. La unidad del equipo Barrett-Cope Racing quedó destruida en el inicio de la temporada 2026. Por + Seguir en







Así quedó el auto de Baltazar Leguizamón tras el choque en la Nascar. Redes Sociales

Baltazar Leguizamón abandonó este sábado su presentación oficial en la Nascar O'Reilly Series tras colisionar violentamente en el trazado de Austin. El piloto argentino, del equipo Barrett-Cope Racing, impactó su Chevrolet Camaro contra las protecciones de la primera curva durante la vuelta 34 de la competencia, debido a un desperfecto en los frenos.

El vehículo siguió de largo al final de la recta principal y golpeó de costado contra las barreras. "Problema de frenos. Es lo que se está reportando. Están confirmando directamente desde el equipo que se quedó sin frenos", aseguraron los cronistas de la transmisión oficial. El corredor ocupaba el puesto 35 al momento del siniestro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Velocísimo (@velocisimo) Personal médico asistió de inmediato al joven piloto para ayudarlo a descender del habitáculo por sus propios medios. Leguizamón evidenció claros gestos de dolor y se tomó el brazo izquierdo al caminar hacia la ambulancia. Los auxiliares revisaron al deportista durante varios minutos sobre la pista texana tras el fuerte estruendo.

El bonaerense buscaba revertir un fin de semana complejo después de una clasificación que lo ubicó en el lugar 37. "Ayer en el único entrenamiento nos quedó todo mal, hoy esperamos ir por un camino diferente para que me permita avanzar", escribió el corredor en sus redes sociales. Lamentablemente, la falla técnica terminó con sus aspiraciones.

El mensaje tranquilizador de Leguizamón tras el fuerte impacto: "Estoy bien" Desde la cuenta de Carburando, compartieron un mensaje en primera persona del argentino en el que confirmó que se encuentra bien de salud, a pesar del impresionante choque. "Avisarles a todos que estoy bien", señaló el piloto y transmitió calma. Aprovechó el mensaje para detallar el episodio: "Tuvimos un golpe muy fuerte en la final", indicó.