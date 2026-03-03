Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la Provincia y cruzó a Javier Milei: "Está destruyendo las capacidades del Estado" El gobernador bonaerense encabezó un acto en el marco del inicio de las clases y renovó sus cuestionamientos a la administración libertaria. "Desfinanció por completo el sistema público", aseveró. Por + Seguir en







Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un acto en Avellaneda en el marco del inicio del ciclo lectivo y advirtió que el gobierno de Javier Milei "está destruyendo todas las capacidades del Estado". Además, volvió a exponer sus desacuerdos con la administración libertaria.

En un discurso en la Escuela Técnica N° 6 de Avellaneda, Kicillof cargó contra el Gobierno por el ajuste en distintas áreas. "Estamos iniciando un nuevo período de clases en un contexto muy difícil debido a un Gobierno nacional que está destruyendo todas las capacidades del Estado: en materia educativa no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público", expresó.

Axel Kicillof inicio clases Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. X (@Kicillofok) "El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes. Destruirlo es quitarle a los pibes y pibas la oportunidad de que tengan un futuro mejor. Cada vez que viene un gobierno de derecha, se ensaña particularmente con las escuelas técnicas: les molestan y les cortan los presupuestos porque en su modelo de país no hay lugar para la producción nacional", agregó, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

En tal sentido, volvió a manifestar sus contrapuntos ideológicos con Milei. "En la Provincia tenemos un pensamiento diametralmente opuesto: invertimos y seguimos apostando a la educación técnica porque creemos que son un engranaje clave para un proyecto con industria, desarrollo y soberanía", aseveró.

