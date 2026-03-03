4 de marzo de 2026 Inicio
Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la Provincia y cruzó a Javier Milei: "Está destruyendo las capacidades del Estado"

El gobernador bonaerense encabezó un acto en el marco del inicio de las clases y renovó sus cuestionamientos a la administración libertaria. "Desfinanció por completo el sistema público", aseveró.

Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un acto en Avellaneda en el marco del inicio del ciclo lectivo y advirtió que el gobierno de Javier Milei "está destruyendo todas las capacidades del Estado". Además, volvió a exponer sus desacuerdos con la administración libertaria.

No estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino”, indicó el gobernador bonaerense.
Las principales frases del discurso de Axel Kicillof: las alternativas a Milei y el rechazo al "modelo de exclusión"

En un discurso en la Escuela Técnica N° 6 de Avellaneda, Kicillof cargó contra el Gobierno por el ajuste en distintas áreas. "Estamos iniciando un nuevo período de clases en un contexto muy difícil debido a un Gobierno nacional que está destruyendo todas las capacidades del Estado: en materia educativa no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público", expresó.

Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

"El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes. Destruirlo es quitarle a los pibes y pibas la oportunidad de que tengan un futuro mejor. Cada vez que viene un gobierno de derecha, se ensaña particularmente con las escuelas técnicas: les molestan y les cortan los presupuestos porque en su modelo de país no hay lugar para la producción nacional", agregó, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

En tal sentido, volvió a manifestar sus contrapuntos ideológicos con Milei. "En la Provincia tenemos un pensamiento diametralmente opuesto: invertimos y seguimos apostando a la educación técnica porque creemos que son un engranaje clave para un proyecto con industria, desarrollo y soberanía", aseveró.

En su discurso, Kicillof acusó a la administración de La Libertad Avanza de someter a la provincia de Buenos Aires. "La Provincia tuvo que convertirse en escudo y red para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado desertor y un modelo económico desastroso. Tengo que señalar el condicionante principal de esta nueva etapa: la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley", enfatizó.

"Nos retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, al incentivo docente y obras públicas. En otras palabras, es un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses. Por eso quiero agradecer e invitar a esta Legislatura a seguir reclamando, con firmeza, lo que le deben a nuestra provincia y a nuestro pueblo", remarcó en esta línea.

