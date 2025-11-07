Choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo: cuatro personas resultaron heridas El siniestro tuvo lugar en la avenida Carabobo, mano hacia el centro porteño. Los vehículos involucrados fueron dos autos, un camión y una moto. Por







El choque dejó cuatro heridos.

La mañana comenzó con con grave incidente vial en Autopista 25 de Mayo tras el choque múltiple entre dos autos, un camión y una moto, lo que dejó un saldo de cuatro heridos y un enorme caos vehicular.

Esto ocurrió a la altura de Carabobo en dirección al centro porteño, provocando el colapso prácticamente de toda la Autopista Perito Moreno: la demora llega a la cancha de Vélez y toda la autopista Dellepiane. Por eso recomiendan buscar vías alternativas para circular y armarse de paciencia.

El personal de Ausa llegó rápidamente al lugar señalizado para reorganizar la circulación de la zona y se espera la liberación de la traza una vez que se remuevan los vehículos involucrados. Además, trabajó el SAME para asistir a cuatro personas heridas por el impacto, por lo que debieron ser trasladadas.

Au. 25 de Mayo y Lautaro mano al centro. pic.twitter.com/vvqNcjRiYu — Romina Winner (@rominawinner) November 7, 2025