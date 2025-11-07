7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo: cuatro personas resultaron heridas

El siniestro tuvo lugar en la avenida Carabobo, mano hacia el centro porteño. Los vehículos involucrados fueron dos autos, un camión y una moto.

Por

El choque dejó cuatro heridos.

La mañana comenzó con con grave incidente vial en Autopista 25 de Mayo tras el choque múltiple entre dos autos, un camión y una moto, lo que dejó un saldo de cuatro heridos y un enorme caos vehicular.

Suspendieron la licencia de  conducir de la joven agredida en Villa del Parque.
Esto ocurrió a la altura de Carabobo en dirección al centro porteño, provocando el colapso prácticamente de toda la Autopista Perito Moreno: la demora llega a la cancha de Vélez y toda la autopista Dellepiane. Por eso recomiendan buscar vías alternativas para circular y armarse de paciencia.

El personal de Ausa llegó rápidamente al lugar señalizado para reorganizar la circulación de la zona y se espera la liberación de la traza una vez que se remuevan los vehículos involucrados. Además, trabajó el SAME para asistir a cuatro personas heridas por el impacto, por lo que debieron ser trasladadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rominawinner/status/1986719253773606927&partner=&hide_thread=false

