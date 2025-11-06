IR A
Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

La cantante británica llegó a Argentina luego de mucha expectativa y se anunció quién tocará antes de ella.

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.
Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

A través de sus redes sociales, la empresa DF Entertainment se encargó de confirmar todos los detalles sobre los shows de Dua Lipa en el estadio de River Plate, los cuales serán el viernes 7 y sábado 8 de noviembre. En un primer lugar, adelantaron que las puertas abrirán a las 16:00 hrs, una noticia que llamó la atención por la gran cantidad de horas que habrá hasta el inicio del recital.

Luego, la telonera será la cantante Yami Safdie y su turno está pautado para las 20:00 hrs, algo que generó mucha polémica entre la gente que tiene entradas para los recitales. Con respecto a la protagonista principal, su salida al escenario está estipulada para las 21:00 hrs y es el plato fuerte de la noche.

Dua Lipa horarios y telonera
Yami Safdie será la telonera de Dua Lipa.

Por el lado de los accesos al estadio Monumental de River Plate, DF Entertainment compartió una imagen con todos los ingresos, con diferenciaciones para el sector Campo y las tribunas Belgrano, San Martín y Sívori. Esto es muy importante para evitar caminatas innecesarias en las inmediaciones de la cancha, ya que en caso de confundirse no se podrá llegar a otras puertas de forma tan sencilla.

Bizarrap Music Session #42
Bizarrap anticipó la Music Session #42 y generó expectativa.

