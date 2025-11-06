"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Redes Sociales
La actriz Gimena Accardi se mostró junto a un hombre misterioso en redes sociales y volvieron los rumores de una nueva relación sentimental. Mientras su expareja, el actor Nico Vázquez, se encuentra en Nueva York con su reciente pareja Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.
La imagen se viralizó rápidamente y fue el tema de los panelistas de espectáculo en donde analizaron que "es parecido a los Ortega", en alusión a los hijos del cantante Palito Ortega.
El comentario surgió del ciclo que conduce Karina Mazzocco, en América, A la tarde, donde detallaron: “Tiene un aire. La pose con gorra y los tatuajes le dan un aire”.
En la foto, se ve a la mediática abrazada por un hombre por la cintura, él tiene un gorro con visera y en el otro antebrazo tiene un tattoo. Ella sonríe para la foto y él baja la cara.
Gimena Accardi y Nicolás Vázquez pusieron fin a su relación después de casi 20 años en pareja. El matrimonio, que pasó por diferentes dificultades, se separó después de que ella hizo pública una infidelidad en medio de lo que llamaron un desgaste y que terminó en un divorcio de común acuerdo.