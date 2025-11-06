"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre La actriz mostró en Instagram una imagen que despertó fuertes especulaciones sobre un nuevo vínculo sentimental.







La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales. Redes Sociales

La actriz Gimena Accardi se mostró junto a un hombre misterioso en redes sociales y volvieron los rumores de una nueva relación sentimental. Mientras su expareja, el actor Nico Vázquez, se encuentra en Nueva York con su reciente pareja Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

La imagen se viralizó rápidamente y fue el tema de los panelistas de espectáculo en donde analizaron que "es parecido a los Ortega", en alusión a los hijos del cantante Palito Ortega.

El comentario surgió del ciclo que conduce Karina Mazzocco, en América, A la tarde, donde detallaron: “Tiene un aire. La pose con gorra y los tatuajes le dan un aire”.

Gimena Accardi en redes sociales Redes Sociales En la foto, se ve a la mediática abrazada por un hombre por la cintura, él tiene un gorro con visera y en el otro antebrazo tiene un tattoo. Ella sonríe para la foto y él baja la cara.