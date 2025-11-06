Suspendieron la licencia de la joven agredida en Villa del Parque: manejaba a 150 km/h y sin patente trasera

La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó la medida luego de que se viralizara un polémico video y cuestionó a la conductora "por poner en riesgo a terceros".

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque , luego de que se viralizara un video en el que se la observó mientras manejaba a casi 160 kilómetros por hora .

En un comunicado difundido por redes sociales, la ANSV confirmó la medida vinculada a una joven llamada Agustina, quien tiene 23 años: "Una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque (CABA) por otro caso, será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h".

También marcó el faltante de una patente del vehículo. "Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir, por poner en riesgo a terceros. En tanto, se detectó que su vehículo no tiene patente trasera" , expresaron.

En tanto, señalaron los pasos a seguir: "Ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles. En tiempos de contenido y viralización en redes, el hecho se suma a otros en los que la imprudencia se convierte en show".

"La medida no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió, sino con las imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante" , concluyeron.

"NO TE PREOCUPES CUANDO MANEJE CON UNA MANO" - Agustina, la denunciante, se grabó manejando a 160 kilómetros por hora en las autopistas y manejando con una mano pic.twitter.com/1lrwgxGVrP

La decisión se dio a conocer tras la viralización de un video en el que se observa a Agustina mientras conducía con una sola mano sobre el volante y a gran velocidad, cerca de los 160 kilómetros por hora, durante un día de lluvia.

Al ser compartido en X, recibió mucho repudio y rechazo, además de comentarios negativos, muchos de ellos remarcando que no llevaba puesto el cinturón mientras manejaba a gran velocidad, y utilizaba el celular para poder grabar el video.

El ataque de un jubilado a la joven porque le había estacionado el auto en la puerta de la casa

La joven de 23 años fue víctima de un violento episodio en el barrio de Villa del Parque. Como estacionó en la puerta de la casa de un jubilado, este salió enfurecido y tras insultarla, le pegó con su llave en la boca.

"¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando. Te estoy filmando. ¿Me estás filmando? Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto", comenzó la escena en la que el hombre comenzó a perseguirla, enojado por el accionar de la joven.

Agustina, de 23 años, había dejado el auto en la puerta del jubilado de 80 años y tenía intenciones de irse al gimnasio. Como el hombre había salido a sacar la basura, por lo que vio toda la escena.

El hombre vive en una casa con rejas y, la percatarse del auto de la joven estacionado en su puerta, comenzó a patearlo y a rayarlo. A pesar de que ella lo grababa, también la insultó y le golpeó la boca con sus llaves, haciéndola sangrar. En algunas imágenes también muestran cómo es que intentan separarlo y calmarlo, pero el agresor parecía no poder disminuir su furia.

Si bien el episodio comenzó alrededor de las 16.30, debido a los disturbios que generó en la cuadra, personal de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar hasta que finalmente el agresor fue trasladado a un hospital por la edad que tiene, además de que padece depresión. Asimismo, ordenaron su detención.