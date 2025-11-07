7 de noviembre de 2025 Inicio
Las mejores 2 cervecerías de Buenos Aires para comer unas ricas papas fritas con tragos después del trabajo

Dos bares porteños se consolidan por combinar propuestas gastronómicas simples con bebidas de calidad, ideales para cerrar la jornada.

Papas fritas

Papas fritas, cerveza artesanal y una identidad marcada por la gastronomía urbana en el corazón de la Ciudad.

  • Dos espacios cerveceros con identidad propia que se destacan en la Ciudad de Buenos Aires
  • Ofrecen distintas opciones de papas fritas y acompañamiento.
  • También ofrecen empanadas, hamburguesas y otras especialidades de la casa.
  • Son alternativas atractivas para un after office relajado, con cervezas y gratos momentos.

Los bares que ganaron protagonismo en la escena porteña lo hicieron gracias a una combinación clara: buena comida, ambiente cómodo y bebidas pensadas para disfrutar sin apuro. En distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Desarmadero Bar/Session y Charlie Hops lograron destacarse con propuestas que ponen en primer plano a las papas fritas, presentadas con distintos acompañamientos y pensadas para complementar una salida después del trabajo.

Ambos espacios construyeron una identidad marcada por la cerveza artesanal, con grillas que incluyen estilos clásicos y variantes más particulares. A esa oferta se suma una cocina enfocada en preparaciones sencillas, donde lo crocante, lo untuoso y lo salado se combinan para convertirse en el corazón de cada plato, logrando atraer tanto a clientes habituales como a quienes llegan por primera vez.

La popularidad que alcanzaron en los últimos años también está vinculada a su ubicación y a la estética de cada local. Mientras Desarmadero Bar/Session se integra al ritmo dinámico de Palermo, Charlie Hops aporta un estilo barrial desde el Abasto con su vereda reconocida por su calidez. Esa mezcla de identidad, ambiente y sabores convirtió a ambos en puntos de encuentro para cerrar la jornada con una comida simple y bien lograda.

La variedad de cervezas artesanales, clave en la identidad de estos bares porteños orientados al after office.

Desarmadero Bar/Session

Ubicado en Gorriti 4295, este espacio se destaca por una oferta de papas fritas que permite una experiencia personalizada: el cheddar y la panceta se sirven por separado para que cada comensal determine la intensidad del topping. Esa libertad para elegir cómo armar el plato se convirtió en uno de los sellos de la casa.

Además, el menú incorpora empanadas, hamburguesas y una carta amplia de cervezas artesanales, que va desde estilos suaves hasta propuestas más amargas. La diversidad de su grilla cervecera, junto con una cocina que apuesta por lo clásico, consolidó al bar como una referencia dentro del circuito gastronómico de la zona.

Charlie Hops

En Carlos Gardel 3108, en el corazón del Abasto, este bar suma otra interpretación del maridaje entre cerveza y papas. Su propuesta incluye porciones con cheddar y múltiples opciones para acompañar una selección de estilos artesanales que cambian con frecuencia. La combinación de platos simples, precios razonables y una vereda conocida por su ambiente agradable fortaleció su presencia entre quienes buscan relajarse después del trabajo.

Mesas al aire libre y precios accesibles, dos factores que sostienen la popularidad de Charlie Hops.

Su identidad se apoya en un servicio directo y en una carta que prioriza sabores reconocibles. Esa coherencia gastronómica, sumada a un entorno urbano que invita a permanecer al aire libre, convirtió a este espacio en una alternativa constante dentro del mapa cervecero porteño.

