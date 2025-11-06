En las últimas horas, se viralizó un polémico video de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque, donde se la ve manejando a 160 kilómetros por hora. En el clip escribió: "No te preocupes cuando maneje con una mano, preocúpate cuando maneje con dos".
Agustina, una joven de 23 años, que fue golpeada por un jubilado con una llave en la boca, tras poder grabar la agresión y compartirla en redes, el hombre quedó internado y detenido. Además, las autoridades le brindaron un botón antipánico, ya que el agresor vive al lado de su casa.
Sin embargo, tiempo después se viralizó en redes sociales un nuevo video de Agustina, donde se la ve manejando con una sola mano sobre el volante y a gran velocidad, cerca de los 160 kilómetros por hora, durante un día de lluvia.
Al ser compartido en X, recibió mucho repudio y rechazo, además de comentarios negativos, muchos de ellos remarcando que no llevaba puesto el cinturón mientras manejaba a gran velocidad, y utilizaba el celular para poder grabar el video.
El descargo de la joven tras la agresión del jubilado
Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A para realizar la denuncia contra su agresor, el vecino que vive al lado de su casa. Si bien ella nunca había tenido problemas, vecinos afirmaron que sí habían vivido episodios violentos.
En diálogo con C5N contó detalles de lo ocurrido: "Después de acercarse me pegó una piña en el labio, completamente sacado y me quedé con mucho dolor en la pera. Enseguida salió la mujer a defenderlo, me decía que hacía quilombo. La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa".
"Después llegó la orden del fiscal para poder detenerlo, cuando se fue con la ambulancia lo siguió un patrullero y después vinieron a buscarme a mí para llevarme a hacer la denuncia. Me derivaron para darme un botón antipánico, fui a la médica legista que me mandó a hacer una placa", explicó sobre los momentos posteriores a la agresión.