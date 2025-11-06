El polémico video que se viralizó de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque: "Cuando maneje con una mano..." La joven de 23 años había sido atacada por un hombre tras estacionar su auto en la puerta de su casa. El clip generó rechazo en redes sociales. Por







El polémico video de la joven que se viralizó. Captura video.

En las últimas horas, se viralizó un polémico video de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque, donde se la ve manejando a 160 kilómetros por hora. En el clip escribió: "No te preocupes cuando maneje con una mano, preocúpate cuando maneje con dos".

Agustina, una joven de 23 años, que fue golpeada por un jubilado con una llave en la boca, tras poder grabar la agresión y compartirla en redes, el hombre quedó internado y detenido. Además, las autoridades le brindaron un botón antipánico, ya que el agresor vive al lado de su casa.

- Agustina, la denunciante, se grabó manejando a 160 kilómetros por hora en las autopistas y manejando con una mano pic.twitter.com/1lrwgxGVrP — Vía Szeta (@mauroszeta) November 6, 2025 Sin embargo, tiempo después se viralizó en redes sociales un nuevo video de Agustina, donde se la ve manejando con una sola mano sobre el volante y a gran velocidad, cerca de los 160 kilómetros por hora, durante un día de lluvia.

Al ser compartido en X, recibió mucho repudio y rechazo, además de comentarios negativos, muchos de ellos remarcando que no llevaba puesto el cinturón mientras manejaba a gran velocidad, y utilizaba el celular para poder grabar el video.

El descargo de la joven tras la agresión del jubilado Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A para realizar la denuncia contra su agresor, el vecino que vive al lado de su casa. Si bien ella nunca había tenido problemas, vecinos afirmaron que sí habían vivido episodios violentos.