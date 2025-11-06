6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El polémico video que se viralizó de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque: "Cuando maneje con una mano..."

La joven de 23 años había sido atacada por un hombre tras estacionar su auto en la puerta de su casa. El clip generó rechazo en redes sociales.

Por
El polémico video de la joven que se viralizó.

El polémico video de la joven que se viralizó.

Captura video.

En las últimas horas, se viralizó un polémico video de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque, donde se la ve manejando a 160 kilómetros por hora. En el clip escribió: "No te preocupes cuando maneje con una mano, preocúpate cuando maneje con dos".

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.
Te puede interesar:

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Agustina, una joven de 23 años, que fue golpeada por un jubilado con una llave en la boca, tras poder grabar la agresión y compartirla en redes, el hombre quedó internado y detenido. Además, las autoridades le brindaron un botón antipánico, ya que el agresor vive al lado de su casa.

Embed

Sin embargo, tiempo después se viralizó en redes sociales un nuevo video de Agustina, donde se la ve manejando con una sola mano sobre el volante y a gran velocidad, cerca de los 160 kilómetros por hora, durante un día de lluvia.

Al ser compartido en X, recibió mucho repudio y rechazo, además de comentarios negativos, muchos de ellos remarcando que no llevaba puesto el cinturón mientras manejaba a gran velocidad, y utilizaba el celular para poder grabar el video.

El descargo de la joven tras la agresión del jubilado

Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A para realizar la denuncia contra su agresor, el vecino que vive al lado de su casa. Si bien ella nunca había tenido problemas, vecinos afirmaron que sí habían vivido episodios violentos.

En diálogo con C5N contó detalles de lo ocurrido: "Después de acercarse me pegó una piña en el labio, completamente sacado y me quedé con mucho dolor en la pera. Enseguida salió la mujer a defenderlo, me decía que hacía quilombo. La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa".

"Después llegó la orden del fiscal para poder detenerlo, cuando se fue con la ambulancia lo siguió un patrullero y después vinieron a buscarme a mí para llevarme a hacer la denuncia. Me derivaron para darme un botón antipánico, fui a la médica legista que me mandó a hacer una placa", explicó sobre los momentos posteriores a la agresión.

Noticias relacionadas

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

play

Así fue el brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

El auge de la pestaña de bife comenzó a notarse en 2021, cuando restaurantes especializados de Buenos Aires y otras ciudades argentinas empezaron a incluirla en sus menús.

Este corte de carne no es tan conocido y todos los asadores lo recomiendan: cuál es y cómo se cocina

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Hace 7 minutos
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 19 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 28 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 32 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 47 minutos