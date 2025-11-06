Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man La productora confirmó la llegada del primer estreno del Universo Cinematográfico a Disney+ y hay mucha expectativa.







Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó el tráiler de su primera serie del 2026 y generó comentarios diversos alrededor de qué es Wonder Man, ya que es un nuevo personaje que se ocupará del debut del Universo Cinematográfico y durante un año con Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday.

Tal y como se reveló en octubre de 2022, el actor Yahya Abdul-Mateen II protagonizará la serie Wonder Man y todo parece indicar que será una producción importante para el futuro de Marvel Studios. Al ser un año que terminará con el estreno de Avengers: Doomsday, sus poderes serán claves para la trama de la película y sería muy raro e innecesario que se trate de un personaje irrelevante.

La participación de este actor se trata de un "robo" de la productora de Disney a DC Studios, ya que Abdul-Mateen II interpretó a David Kane/Black Manta en Aquaman (2018) y Aquaman and the Lost Kingdom (2023). Ahora estará a cargo de Simon Williams/Wonder Man, un personaje del que no se ha escuchado nunca y se desconoce cuáles serán sus poderes.

Embed - Stream Wonder Man January 27 only on Disney+ La serie Wonder Man se estrenará en Disney+ el martes 27 de enero y se desconoce si llegará completa al streaming o si se deberá esperar a los lanzamientos semanales. De igual manera, lo más probable es que se trate de una producción que llegue entera para no perder el interés de la audiencia.

