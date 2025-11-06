IR A
Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La productora confirmó la llegada del primer estreno del Universo Cinematográfico a Disney+ y hay mucha expectativa.

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel Studios
Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.
Marvel habría filtrado por error al villano de Avengers Secret Wars: de quién se trata

Tal y como se reveló en octubre de 2022, el actor Yahya Abdul-Mateen II protagonizará la serie Wonder Man y todo parece indicar que será una producción importante para el futuro de Marvel Studios. Al ser un año que terminará con el estreno de Avengers: Doomsday, sus poderes serán claves para la trama de la película y sería muy raro e innecesario que se trate de un personaje irrelevante.

La participación de este actor se trata de un "robo" de la productora de Disney a DC Studios, ya que Abdul-Mateen II interpretó a David Kane/Black Manta en Aquaman (2018) y Aquaman and the Lost Kingdom (2023). Ahora estará a cargo de Simon Williams/Wonder Man, un personaje del que no se ha escuchado nunca y se desconoce cuáles serán sus poderes.

Embed - Stream Wonder Man January 27 only on Disney+

La serie Wonder Man se estrenará en Disney+ el martes 27 de enero y se desconoce si llegará completa al streaming o si se deberá esperar a los lanzamientos semanales. De igual manera, lo más probable es que se trate de una producción que llegue entera para no perder el interés de la audiencia.

Una estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la película de Marvel Studios que se estrenará en el 2026 y llegará luego de Spider-Man: Brand New Day, algo que sorprendió a muchos fans y que daría a entender que su personaje morirá.

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday y se retirará del cine.

