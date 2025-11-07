La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción El actor de Parks and Recreation se transformó para interpretar al presidente Chester Arthur en la serie Death by Lightning. Entre prótesis, vestuario pesado y aumento de peso, logró una de las actuaciones más impactantes de su carrera.







El cambio físico de Offerman.

Nick Offerman sorprendió al público con un curioso cambio físico para interpretar a un presidente estadounidense en una nueva serie de Netflix.

El actor aumentó de peso, usó un traje especial y adoptó una postura corporal diferente para encarnar a Chester Arthur.

“Death by Lightning”, la producción donde participa junto a Michael Shannon y Matthew Macfadyen, aborda un episodio político clave en la historia de Estados Unidos.

Además de su papel en la serie, lanzó un libro de carpintería que refleja su filosofía de vida creativa y constructiva. Nick Offerman vuelve a dar que hablar, pero esta vez no por su habitual sentido del humor o sus papeles cómicos, sino por una transformación física que sorprendió a sus seguidores. El actor estadounidense se preparó intensamente para interpretar al presidente Chester Arthur en Death by Lightning, una ambiciosa producción de Netflix que mezcla historia, drama y política en un retrato poco explorado del poder en Washington.

A sus 62 años, el actor se enfrentó a uno de los desafíos más exigentes de su carrera: dar vida a un mandatario casi olvidado, atravesado por la contradicción entre la ambición política y la búsqueda de redención. Con la dirección de John Dahl y guion de Mike Makowsky, la serie revive el turbulento contexto del siglo XIX, centrado en el asesinato del presidente James Garfield y la posterior ascensión al poder de Arthur.

Reconocido por su papel de Ron Swanson en Parks and Recreation, Offerman pudo construir una carrera marcada por personajes de gran presencia escénica y una autenticidad que conecta con el público. En Death by Lightning, su labor actoral alcanza una nueva dimensión gracias a una interpretación que le aporta rigor histórico y sensibilidad emocional.

Para encarnar a Chester Arthur, el actor debió someterse a una transformación física completa. Ganó nueve kilos, utilizó un fat suit (traje de aumento corporal) y llevó patillas que definieron la estética del personaje. El vestuario contó con cuellos rígidos de papel y capas pesadas que generó una incomodidad que el propio Offerman describió como “parte del proceso para entender la carga del poder y la rigidez del rol presidencial”.

La miniserie, ambientada en un período de intrigas políticas, cuenta también con las actuaciones de Michael Shannon como James Garfield y Matthew Macfadyen como su asesino, Charles Guiteau. Con solo cuatro episodios, la trama indaga en la relación entre el deber, la ambición y las consecuencias del fanatismo político, en un relato que mezcla precisión histórica con tensión dramática.

Fuera del set, Offerman mantiene su espíritu creativo. Este año lanzó Little Woodchucks: Offerman Woodshop’s Guide to Tools and Tomfoolery, un libro que fusiona humor, carpintería y reflexión personal. En él, el actor propone reconectar con el trabajo manual como forma de encontrar equilibrio y propósito en tiempos de polarización social. Su mensaje está enfocado en crear y dejar algo positivo. Así, mientras Death by Lightning lo muestra en uno de sus papeles más desafiantes, Offerman reafirma su filosofía de trabajo basada en la disciplina, la curiosidad y la búsqueda de sentido.