Video: violento ataque de un jubilado a una joven porque le había estacionado el auto en la puerta de la casa

El hecho ocurrió en Villa del Parque. El hombre se bajó de su vehículo, la insultó y le pegó con las llaves en la boca a una chica, de 23 años. El agresor quedó internado y fue detenido.

Violento ataque de un jubilado a una vecina.

Una joven de 23 años fue víctima de un violento episodio en el barrio de Villa del Parque. Como estacionó en la puerta de la casa de un jubilado, este salió enfurecido y tras insultarla, le pegó con su llave en la boca.

El ajuste responde al incremento del precio de la nafta premium del Automóvil Club Argentino (ACA).
Nuevo aumento para las multas de tránsito en Buenos Aires: cuáles son los montos de noviembre 2025

"¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando. Te estoy filmando. ¿Me estás filmando? Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto", comenzó la escena en la que el hombre comenzó a perseguirla, enojado por el accionar de la joven.

Agustina, de 23 años, había dejado el auto en la puerta del jubilado de 80 años y tenía intenciones de irse al gimnasio. Como el hombre había salido a sacar la basura, por lo que vio toda la escena.

El hombre vive en una casa con rejas y, la percatarse del auto de la joven estacionado en su puerta, comenzó a patearlo y a rayarlo. A pesar de que ella lo grababa, también la insultó y le golpeó la boca con sus llaves, haciéndola sangrar. En algunas imágenes también muestran cómo es que intentan separarlo y calmarlo, pero el agresor parecía no poder disminuir su furia.

Si bien el episodio comenzó alrededor de las 16.30, debido a los disturbios que generó en la cuadra, personal de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar hasta que finalmente el agresor fue trasladado a un hospital por la edad que tiene, además de que padece depresión. Asimismo, ordenaron su detención.

El descargo de la joven tras la agresión del jubilado

Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A para realizar la denuncia contra su agresor, el vecino que vive al lado de su casa. Si bien ella nunca había tenido problemas, vecinos afirmaron que sí habían vivido episodios violentos.

En diálogo con C5N contó detalles de lo ocurrido: "Después de acercarse me pegó una piña en el labio, completamente sacado y me quedé con mucho dolor en la pera. Enseguida salió la mujer a defenderlo, me decía que hacía quilombo. La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa".

"Después llegó la orden del fiscal para poder detenerlo, cuando se fue con la ambulancia lo siguió un patrullero y después vinieron a buscarme a mí para llevarme a hacer la denuncia. Me derivaron para darme un botón antipánico, fui a la médica legista que me mandó a hacer una placa", explicó sobre los momentos posteriores a la agresión.

