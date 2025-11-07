20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025 La billetera virtual del Banco Provincia mantiene un importante beneficio. Las compras presenciales otorgan reintegro automático y sin límite de monto. Por







El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales. Pexels

Cuenta DNI se afianza en noviembre 2025 con un 20% de descuento sin tope en supermercados adheridos, de jueves a sábado.

El beneficio se aplica directamente en caja al pagar con la app del Banco Provincia usando saldo disponible.

La promoción no se acumula con otros descuentos y excluye pagos mediante QR de otras billeteras digitales.

Forma parte del programa de beneficios que incluye reintegros en carnicerías, ferias, farmacias y comercios de cercanía. Mientras los precios siguen en alza, muchos consumidores buscan estrategias para abaratar las compras del mes. Una de estas tiene a la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia como una de las mejores opciones. Esta se volvió a destacar en noviembre 2025 con una de sus promociones más convenientes, por la cual es posible alcanzar un 20% de descuento sin tope de reintegro en supermercados seleccionados, disponible de jueves a sábado.

El programa de beneficios de la entidad bonaerense, que ya supera los siete millones de usuarios, continúa con su objetivo de fortalecer el consumo familiar mediante descuentos automáticos y reintegros directos. Este esquema permite que los clientes optimicen su presupuesto sin necesidad de acumular puntos o esperar promociones especiales.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles. Banco Provincia Cómo es el descuento en supermercados que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025 El Banco Provincia confirmó que una importante cadena de supermercados ofrece 20% de descuento sin tope y con devolución inmediata los jueves, viernes y sábados del mes. El beneficio se activa al momento del pago, únicamente al abonar con la aplicación Cuenta DNI, y no aplica para operaciones realizadas con el código QR de otras billeteras digitales.

El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales, siempre que se utilice dinero disponible en la cuenta vinculada. La promoción no se acumula con otros beneficios vigentes, pero permite obtener un ahorro importante en artículos de primera necesidad.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 Además de esta promoción en supermercados, el Banco Provincia mantiene un calendario de beneficios que incluye:

Comercios de cercanía: 20% de descuento los viernes, con un tope de $4.000 por jornada.

20% de descuento los viernes, con un tope de $4.000 por jornada. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de ahorro el sábado 8 de noviembre, con un límite de $6.000.

35% de ahorro el sábado 8 de noviembre, con un límite de $6.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000.

40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. Universidades: 40% en locales adheridos dentro de los campus bonaerenses.

40% en locales adheridos dentro de los campus bonaerenses. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

10% los miércoles y jueves, sin límite de devolución. Librerías: 10% los lunes y martes, sin tope.

10% los lunes y martes, sin tope. Jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento en gastronomía los días 15 y 16, con un tope de $8.000.

30% de descuento en gastronomía los días 15 y 16, con un tope de $8.000. Compras en comercios no alimentarios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard asociadas.

posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard asociadas. Cuenta DNI refuerza su posición como una herramienta clave para el ahorro cotidiano,