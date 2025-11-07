7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene un importante beneficio. Las compras presenciales otorgan reintegro automático y sin límite de monto.

Por
El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.
El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.Pexels
  • Cuenta DNI se afianza en noviembre 2025 con un 20% de descuento sin tope en supermercados adheridos, de jueves a sábado.
  • El beneficio se aplica directamente en caja al pagar con la app del Banco Provincia usando saldo disponible.
  • La promoción no se acumula con otros descuentos y excluye pagos mediante QR de otras billeteras digitales.
  • Forma parte del programa de beneficios que incluye reintegros en carnicerías, ferias, farmacias y comercios de cercanía.

Mientras los precios siguen en alza, muchos consumidores buscan estrategias para abaratar las compras del mes. Una de estas tiene a la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia como una de las mejores opciones. Esta se volvió a destacar en noviembre 2025 con una de sus promociones más convenientes, por la cual es posible alcanzar un 20% de descuento sin tope de reintegro en supermercados seleccionados, disponible de jueves a sábado.

Los especialistas en finanzas personales recomiendan reinvertir los intereses mes a mes.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El programa de beneficios de la entidad bonaerense, que ya supera los siete millones de usuarios, continúa con su objetivo de fortalecer el consumo familiar mediante descuentos automáticos y reintegros directos. Este esquema permite que los clientes optimicen su presupuesto sin necesidad de acumular puntos o esperar promociones especiales.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Cómo es el descuento en supermercados que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

El Banco Provincia confirmó que una importante cadena de supermercados ofrece 20% de descuento sin tope y con devolución inmediata los jueves, viernes y sábados del mes. El beneficio se activa al momento del pago, únicamente al abonar con la aplicación Cuenta DNI, y no aplica para operaciones realizadas con el código QR de otras billeteras digitales.

El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales, siempre que se utilice dinero disponible en la cuenta vinculada. La promoción no se acumula con otros beneficios vigentes, pero permite obtener un ahorro importante en artículos de primera necesidad.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Además de esta promoción en supermercados, el Banco Provincia mantiene un calendario de beneficios que incluye:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento los viernes, con un tope de $4.000 por jornada.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de ahorro el sábado 8 de noviembre, con un límite de $6.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% en locales adheridos dentro de los campus bonaerenses.
  • Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin límite de devolución.
  • Librerías: 10% los lunes y martes, sin tope.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento en gastronomía los días 15 y 16, con un tope de $8.000.
  • Compras en comercios no alimentarios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard asociadas.
  • Cuenta DNI refuerza su posición como una herramienta clave para el ahorro cotidiano,
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

Promoción en carnicerías de Cuenta DNI: a cuánto llega el descuento el 8 de noviembre de2025

Pese a estas restricciones, muchos usuarios siguen apostando por Cuenta DNI como una herramienta útil en la gestión de sus finanzas personales.  

Qué día podés aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

Invertir desde casa sigue siendo la opción más rentable y práctica.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Un depósito de $1.100.000 puede superar los $31.000 de ganancia en solo 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuáles son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI para noviembre 2025

Rating Cero

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
play

Pocos la valoran y es una tremenda serie de humor negro: está en Netflix y tiene una sola temporada

El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

últimas noticias

 El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora

Con este truco podés mejorar la velocidad de tu Wifi cuando estás consumiendo muchos datos de internet

Hace 5 minutos
Papas fritas, cerveza artesanal y una identidad marcada por la gastronomía urbana en el corazón de la Ciudad.

Las mejores 2 cervecerías de Buenos Aires para comer unas ricas papas fritas con tragos después del trabajo

Hace 22 minutos
El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

Hace 22 minutos
play
El operativo es llevado a cabo por la Policía Federal. 

Tensión en Escobar: allanan la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N

Hace 24 minutos
El oriundo de Pilar seguirá en 2026.

El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Hace 39 minutos