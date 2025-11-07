El mensaje de Franco Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Minutos antes del comienzo de la primera práctica del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino se emocionó con la noticia y mandó un mensaje a todos los argentinos que viajaron al país vecino para alentarlo: "Es un honor representarlos".
El anuncio llegó puntual: 10:43. En redes sociales, la escudería francesa escribió: "Vamos nene. Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindándole mayor estabilidad y contunidad equipo para la nueva era".
Minutos después, en ESPN compartieron una entrevista que le realizaron a Colapinto antes del comienzo de la práctica, donde contó que estaba "muy feliz" de volver a Brasil.
"Empecé este año si correr sin un contrato como piloto, si había algo que quería y que soñaba era correr esta carrera, poder llegar a este momento del año con una butaca y tener la posibilidad de correr en San Pablo", afirmó.
Relacionado con su crecimiento como piloto contó que "lo que viví el año pasado fue algo único y quería vivirlo otra vez, este año vine con otra mentalidad y creo que con ganas de disfrutar con todos los argentinos y darles algo lindo, contento de estar acá de una carrera tan especial, tan importante".
"Feliz de haber vuelto con Alpine y ojalá tener un mejor año que el año pasado", sentenció el piloto. En relación con la pista del Gran Premio Brasil explicó "creo que bajo la lluvia esta pista es de las más difíciles, porque no drena el agua en la pista y eso hace que el agua acumulada perder el control del auto, eso no lo podés predecir y eso es lo que lo genera complicaciones".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986795046532759693?t=hSuF31NNBXEYnT4-UcHpNg&s=08&partner=&hide_thread=false
Noticia en desarrollo.-