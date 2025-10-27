Boca le ganó 3-1 a Barracas Central, se acercó a la punta del Clausura y volvió a la zona de Copa Libertadores 2026

El Xeneize enfrentó al Guapo por el partido pendiente de la fecha 12 tras la muerte de Miguel Ángel Russo y dio vuelta un partido que se le había complicado, mediante un doblete de Milton Giménez y un gol de Miguel Merentiel. El local, que sufrió la expulsión de Iván Tapia, había abierto el marcador con un golazo de Rodrigo Insua.

Boca derrotó 3-1 a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco del partido pendiente de la fecha 12 de la zona A del torneo Clausura 2025 , luego del fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo. De esta manera, el Xeneize trepó al tercer puesto de su grupo y volvió a las posiciones de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Rodrigo Insua abrió el marcador para el Guapo con un gran remate de varios metros, mientras que Milton Giménez anotó un doblete para dar vuelta el partido a favor del Xeneize y Miguel Merentiel convirtió el tercer gol de Boca. El árbitro fue Nicolás Lamolina.

En el primer tiempo, Boca dominó ampliamente la pelota con las participaciones de Leandro Paredes y Milton Delgado en el juego, quienes buscaron abastecer a Merentiel y Giménez. El Guapo, por su parte, se fortaleció defensivamente y construyó líneas férreas para obstaculizar los avances del equipo de Claudio Úbeda.

En este marco, Iván Tapia fue expulsado en Barracas Central a los 13 minutos tras recibir su segunda tarjeta amarilla luego de una infracción contra Paredes. Sin embargo, el Guapo se repuso de ese golpe e Insua con un impresionante remate de Insua que venció al arquero Agustín Marchesín para abrir el marcador.

Tras el gol, Boca careció de ideas para incomodar al conjunto de Rubén Insua y apenas tuvo dos posibilidades para convertir cuando se jugaban los minutos adicionados: un disparo de Paredes que salió desviado por arriba del arco y un cabezazo de Giménez que se trató de la chance más nítida del Xeneize.

Barracas Central vs Boca Boca derrotó a Barracas Central. NA/Damián Dopacio

En tanto, a los 8 minutos del segundo tiempo, Giménez empató el encuentro con un disparo que alejó de Marcos Ledesma para evitar que el arquero lo desvíe. Dos minutos después, el exdelantero de Banfield dio vuelta el encuentro de cabeza tras un centro de Juan Barinaga.

Cuando parecía que el Guapo podía incomodar a Boca, Merentiel convirtió el tercer gol de Boca a los 20 minutos del complemento tras una gran jugada de Exequiel Zeballos, quien utilizó su velocidad para desarticular a los defensores de Barracas Central.

Con el triunfo sobre el equipo de Insua, el conjunto de Úbeda escaló a la tercera posición de la zona A del Clausura con 20 puntos, ya que acumula 5 partidos ganados, otros 5 empatados y 3 derrotas. Además, volvió a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 ya que se encuentra segundo en la tabla anual con 53 unidades. Ahora, visitará a Estudiantes de La Plata el domingo desde las 16 y luego recibirá a River en la Bombonera.

Por su parte, el Guapo se sitúa en el décimo puesto del campeonato con 18 puntos, debido a que cuenta con 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Su próximo partido será contra Argentinos Juniors, que se llevará a cabo el sábado desde las 16 en su estadio.

Mirá los goles de Barracas Central vs. Boca, por el torneo Clausura 2025

Embed - EL XENEIZE SE LO DIO VUELTA AL GUAPO Y PASÓ A RIVER EN LA TABLA ANUAL | Barracas 1-3 Boca | RESUMEN

Barracas Central vs. Boca: formaciones