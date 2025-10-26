Un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones: ocho muertos y 29 heridos El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo por motivos que se desconocen a la altura del kilómetro 892 en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban 50 personas. Por







Un micro cayó a un arroyo y hay ocho muertos. Redes sociales

Un micro que transportaba 50 pasajeros chocó de frente con un auto que venía en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14 y cayó a un arroyo ubicado en la localidad de Campo Viera, en la provincia de Misiones y la Policía confirmó la muerte de ocho personas y 29 heridos.

El hecho ocurrió a las 4:30 de la mañana del domingo a la altura del kilómetro 892. Un micro de la empresa Sol del Norte que circulaba desde Oberá impactó contra un Ford Focus y, como consecuencia de la violenta colisión, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl y cayó al arroyo Yazá.

El auto quedó destrozado a metros del choque y, según la Red Provincial de Traslados, el impacto dejó ocho fallecidos y unas 29 heridas. En el lugar operaban dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias.

Los heridos de gravedad fueron trasladados a hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos más críticos debieron ser derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

La Policía de Misiones solicitó a los automovilistas a circular con extrema precaución para respetar las indicaciones del personal en la zona. También pidieron que, de ser posible, se evite el tráfico en la zona.