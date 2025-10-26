26 de octubre de 2025 Inicio
Un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones: ocho muertos y 29 heridos

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo por motivos que se desconocen a la altura del kilómetro 892 en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban 50 personas.

Un micro cayó a un arroyo y hay ocho muertos.

Un micro cayó a un arroyo y hay ocho muertos.

Un micro que transportaba 50 pasajeros chocó de frente con un auto que venía en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14 y cayó a un arroyo ubicado en la localidad de Campo Viera, en la provincia de Misiones y la Policía confirmó la muerte de ocho personas y 29 heridos.

El hecho ocurrió a las 4:30 de la mañana del domingo a la altura del kilómetro 892. Un micro de la empresa Sol del Norte que circulaba desde Oberá impactó contra un Ford Focus y, como consecuencia de la violenta colisión, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl y cayó al arroyo Yazá.

Embed - C5N on Instagram: " TRAGEDIA EN MISIONES: UN MICRO CAYÓ A UN ARROLLO Y HAY AL MENOS SIETE MUERTOS Un colectivo de larga distancia chocó contra un automóvil y cayó al arroyo Yazá. Ocurrió en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. El accidente dejó al menos 7 muertos y 25 heridos"
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

El auto quedó destrozado a metros del choque y, según la Red Provincial de Traslados, el impacto dejó ocho fallecidos y unas 29 heridas. En el lugar operaban dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias.

Los heridos de gravedad fueron trasladados a hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos más críticos debieron ser derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

La Policía de Misiones solicitó a los automovilistas a circular con extrema precaución para respetar las indicaciones del personal en la zona. También pidieron que, de ser posible, se evite el tráfico en la zona.

