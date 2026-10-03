Así es el truco casero para lavar frutas y verduras que no incluye vinagre ni bicarbonato Especialistas explican cuál es la forma más adecuada de limpiar alimentos antes de consumirlos y qué productos no son necesarios. Por Agregar C5N en









El agua corriente es la forma recomendada por especialistas para lavar frutas y verduras antes de consumirlas.

Cómo lavar correctamente frutas y verduras con agua corriente.

Por qué los especialistas no recomiendan usar vinagre ni bicarbonato.

Qué frutas y verduras necesitan un cepillo para su limpieza.

Por qué también hay que lavar los productos que se consumen sin cáscara. Las frutas y verduras forman parte de una alimentación saludable, pero antes de consumirlas es importante realizar una correcta limpieza para retirar restos de tierra, suciedad y posibles bacterias presentes en su superficie. Así es el truco casero para lavar frutas y verduras que no incluye vinagre ni bicarbonato.

Aunque en muchos hogares se utilizan vinagre o bicarbonato para lavar los alimentos, especialistas señalan que no es necesario recurrir a estos productos. La Universidad de Minnesota explica que existe un procedimiento que permite limpiarlos sin necesidad de agregar sustancias adicionales al agua.

La técnica es rápida, práctica y puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria antes de consumir los comestibles. Expertos explicaron cuál es la forma adecuada de hacerlo y qué recomiendan para eliminar las impurezas y reducir el riesgo de contaminación.

Cómo es el truco casero para lavar frutas y verduras l Para limpiar frutas y verduras, se deben seguir estos pasos:

Colocar el alimento debajo de agua corriente y fresca.

corriente y fresca. Frotar suavemente toda la superficie con las manos.

con las manos. En el caso de frutas y verduras con cáscaras duras o superficies firmes, utilizar un cepillo limpio destinado para ese fin.

limpio destinado para ese fin. Una vez terminado el lavado, dejar que los alimentos se sequen al aire o utilizar una toalla o paño descartable. Este método puede aplicarse tanto a frutas que se comen con cáscara como a aquellas cuya piel será retirada posteriormente. Un error frecuente es pensar que los alimentos que se pelan no necesitan ser lavados. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda limpiarlos igualmente.