La inquietante hipótesis de la Justicia mexicana sobre el crimen del peluquero argentino en Tulum

Jonatan Emanuel Minucci, que estaba en ese país desde noviembre del año pasado, fue ultimado durante una fiesta electrónica.

Jonatan Emanuel Minucci tenía 37, era oriundo de Santa Fe e iba a ser papá por primera vez

En medio de la investigación por la muerte del argentino asesinado a balazos durante una fiesta electrónica en Tulum, la Justicia mexicana maneja una inquietante hipótesis , tras la detención de dos personas.

El asesinato de Jonatan Emanuel Minucci se produjo el viernes en un boliche de Tulum, donde un hombre disparó en el lugar e hirió a tres personas, entre las que se encontraban el turista argentino nacido en la provincia de Santa Fe y trabajaba de peluquero.

La víctima, que tenía 37 años e iba a ser padre por primera vez, recibió disparos en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax. El suceso fue en el bar Vesica Canote Club de Tulum, situado en el estado de Quintana Roo.

Durante el proceso investigativo, las autoridades mexicanas se enfocan en una hipótesis principal, aunque aclararon que no descartan otras líneas investigativas para dar con los responsables. “El motivo de esta agresión fue por narcomenudeo”, informó este lunes el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, de esta manera, relacionan al homicidio del argentino con un ajuste de cuentas.

Por el ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de la ciudad mexicana de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México: ambos permanecen bajo observación médica.

Jonatan Minucci

Crimen de un argentino en México: hay dos detenidos

Si bien el asesinato del argentino Jonatan Emanuel Minucci se produjo el viernes 9 de enero, este domingo se produjeron las primeras dos detenciones por el caso.

A través de una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, explicó que en el ataque se enfrentaron “dos grupos criminales”.

Los sospechosos fueron identificados por sus nombres de pila Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos de Jalisco, quienes, dentro del local Vesica Cenote Club de Tulum, asesinaron a Minucci e hirieron a dos personas cuando se encontraban en el estacionamiento.

detenidos arg mex

Al mismo tiempo, el representante de la Justicia aclaró que dicha agresión “no tuvo nada que ver” con otro incidente registrado durante una fiesta electrónica, que también terminó con un homicidio.