12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La inquietante hipótesis de la Justicia mexicana sobre el crimen del peluquero argentino en Tulum

Jonatan Emanuel Minucci, que estaba en ese país desde noviembre del año pasado, fue ultimado durante una fiesta electrónica.

Por
JonatanEmanuel Minucci tenía 37

Jonatan Emanuel Minucci tenía 37, era oriundo de Santa Fe e iba a ser papá por primera vez

En medio de la investigación por la muerte del argentino asesinado a balazos durante una fiesta electrónica en Tulum, la Justicia mexicana maneja una inquietante hipótesis, tras la detención de dos personas.

El hecho se produjo en la Ruta 2.
Te puede interesar:

Accidente fatal en la Ruta 2: una mujer murió y un hombre está grave tras un choque

El asesinato de Jonatan Emanuel Minucci se produjo el viernes en un boliche de Tulum, donde un hombre disparó en el lugar e hirió a tres personas, entre las que se encontraban el turista argentino nacido en la provincia de Santa Fe y trabajaba de peluquero.

La víctima, que tenía 37 años e iba a ser padre por primera vez, recibió disparos en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax. El suceso fue en el bar Vesica Canote Club de Tulum, situado en el estado de Quintana Roo.

Durante el proceso investigativo, las autoridades mexicanas se enfocan en una hipótesis principal, aunque aclararon que no descartan otras líneas investigativas para dar con los responsables. “El motivo de esta agresión fue por narcomenudeo”, informó este lunes el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, de esta manera, relacionan al homicidio del argentino con un ajuste de cuentas.

Por el ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de la ciudad mexicana de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México: ambos permanecen bajo observación médica.

Jonatan Minucci

Crimen de un argentino en México: hay dos detenidos

Si bien el asesinato del argentino Jonatan Emanuel Minucci se produjo el viernes 9 de enero, este domingo se produjeron las primeras dos detenciones por el caso.

A través de una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, explicó que en el ataque se enfrentaron “dos grupos criminales”.

Los sospechosos fueron identificados por sus nombres de pila Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos de Jalisco, quienes, dentro del local Vesica Cenote Club de Tulum, asesinaron a Minucci e hirieron a dos personas cuando se encontraban en el estacionamiento.

detenidos arg mex

Al mismo tiempo, el representante de la Justicia aclaró que dicha agresión “no tuvo nada que ver” con otro incidente registrado durante una fiesta electrónica, que también terminó con un homicidio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

play

Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: un empleado se defendió y mató a un ladrón

Jonatan Minucci tenía 37 años.

"Lo quería mucha gente": quién era el peluquero argentino asesinado a balazos en México

play

Alivio en Chubut: llovió en Epuyén y en otras zonas de la provincia afectadas por los incendios

Jonatan Minucci tenía 37 años.

Asesinaron a balazos a un argentino en una fiesta electrónica en México: era peluquero e iba a ser papá

El micro despistó por una pelea entre los choferes.

Insólito: dos choferes se pelearon, el micro de larga distancia despistó y casi provocan una tragedia

Rating Cero

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

Actualmente, llegó a la gran N roja una nueva producción estadounidense, se trata de la séptima temporada de Younger, estrenada en 2015. Una serie atrapante, que mezcla comedia y drama, un entretenimiento garantizado que no te podés perder este mes de enero. 
play

Younger volvió a ser tendencia en Netflix con su nueva temporada: de qué se trata la serie centrada en las mujeres

Existen Series que lograron trascender fronteras, siendo las favoritas de varios usuarios de Netflix
play

Esta comedia sobre hombres que están llegando a sus 40 años tiene nueva temporada en Netflix y es furor: como encontrarla

últimas noticias

El FMI dio a conocer el ranking global de PBI: qué puesto ocupará la Argentina en 2026

El FMI dio a conocer el ranking global de PBI: qué puesto ocupará la Argentina en 2026

Hace 14 minutos
Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Hace 15 minutos
Se trata de una experiencia visual intensa que suma tecnología y expresión artística en un formato contemporáneo.

Arte contemporáneo: este edificio de Buenos Aires tiene todo tipo de muestras y es perfecto para visitar en el verano 2026

Hace 41 minutos
play
General Ancap en el video de presentación de las cuentas en inglés de Javier Milei.

Milei lanzó sus redes sociales en inglés de la mano de General Ancap

Hace 1 hora
Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

Hace 1 hora