Parque Chacabuco: un colectivo escolar con 28 niños chocó contra un contenedor e intervino el SAME

Los menores, que tienen entre tres y cinco años, fueron asistidos pero ninguno tuvo heridas. Una docente de 22 años sufrió un traumatismo cervical.

Un colectivo escolar que trasladaba a 28 niños de un jardín de infantes a una colonia de verano chocó contra un contenedor en el barrio porteño de Parque Chacabuco , por lo que las autoridades desplegaron un operativo en la zona.

El hecho se produjo en la intersección de las avenidas Carabobo y Asamblea , cuando el conductor del colectivo escolar, quien tiene 51 años, realizó una maniobra debido al embotellamiento de vehículos. En ese momento, embistió de costado a un contenedor de escombros.

En tal sentido, fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a C5N que los niños, quienes tienen entre tres y cinco años, no registraron heridas y fueron trasladados hacia otro micro escolar.

En tanto, una docente de 22 años sufrió un traumatismo cervical pero rechazó ser asistida en un hospital, por lo que fue asistida en el lugar.

Un colectivo se prendió fuego y quedó totalmente consumido por las llamas en el barrio porteño de San Telmo. No se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

El hecho se produjo antes de las 8 de la mañana de este viernes con la unidad de la Línea 126 que circulaba sobre la avenida San Juan, esquina Piedras. Cuando se detectaron las llamas, los pasajeros lograron descender por sus propios medios.

Rápidamente que comenzó el fuego, al lugar llegaron los Bomberos de la Ciudad y comenzaron con los trabajos para lograr controlar el foco de incendio que alcanzó grandes alturas e incluso el semáforo del lugar quedó totalmente consumido al igual que el cartel con el nombre de la avenida.

Si bien no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales, una mujer de 35 años fue observada por parte del SAME que llegó al lugar para atender a los pasajeros.

Luego de unos minutos, los bomberos pudieron controlar las llamas, aunque el tránsito quedó totalmente cortado al paso y se desvió hacia la Avenida 9 de Julio.