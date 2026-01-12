Accidente fatal en la Ruta 2: una mujer murió y un hombre está grave tras un choque La colisión se produjo entre una camioneta y una moto, a la altura del kilómetro 77,5. La mujer fue asistida en el lugar por un grupo de médicos, pero finalmente falleció. Por + Seguir en







El hecho se produjo en la Ruta 2. 0221

Una mujer murió y un hombre sufrió heridas graves luego de un choque entre una camioneta y una moto sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura de la localidad platense de Lisandro Olmos, en el kilómetro 77,5. Debido al hecho, las autoridades interrumpieron parcialmente la circulación del tránsito en la zona.

El hecho se produjo cuando una camioneta Ford Territory, conducida por un hombre identificado como Rubén Ángel Stambule, de 55 años, impactó en la parte trasera de una moto marca Boge después de que realizara una maniobra de retome.

Ruta 2 accidente El hecho se produjo en la Ruta 2. Policía Debido al choque, murió la acompañante del motociclista, llamada Mirta Luján López, quien quedó tendida sobre la ruta y fue asistida por un grupo de médicos en el lugar, pero luego falleció. En tanto, el conductor de la moto, Marcelo Padin, de 59 años, resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado hacia el Hospital Romero de La Plata.

Por su parte, Stambule resultó ileso, mientras que la Ruta 2 permaneció parcialmente obstruida, con tránsito asistido y lento, mientras la Policía realizaba tareas de balizamiento y preservación del lugar.