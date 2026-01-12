12 de enero de 2026 Inicio
Accidente fatal en la Ruta 2: una mujer murió y un hombre está grave tras un choque

La colisión se produjo entre una camioneta y una moto, a la altura del kilómetro 77,5. La mujer fue asistida en el lugar por un grupo de médicos, pero finalmente falleció.

Una mujer murió y un hombre sufrió heridas graves luego de un choque entre una camioneta y una moto sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura de la localidad platense de Lisandro Olmos, en el kilómetro 77,5. Debido al hecho, las autoridades interrumpieron parcialmente la circulación del tránsito en la zona.

JonatanEmanuel Minucci tenía 37, era oriundo de Santa Fe e iba a ser papá por primera vez
El hecho se produjo cuando una camioneta Ford Territory, conducida por un hombre identificado como Rubén Ángel Stambule, de 55 años, impactó en la parte trasera de una moto marca Boge después de que realizara una maniobra de retome.

Debido al choque, murió la acompañante del motociclista, llamada Mirta Luján López, quien quedó tendida sobre la ruta y fue asistida por un grupo de médicos en el lugar, pero luego falleció. En tanto, el conductor de la moto, Marcelo Padin, de 59 años, resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado hacia el Hospital Romero de La Plata.

Por su parte, Stambule resultó ileso, mientras que la Ruta 2 permaneció parcialmente obstruida, con tránsito asistido y lento, mientras la Policía realizaba tareas de balizamiento y preservación del lugar.

