Chaco: una bebé fue internada por ingerir cocaína de forma accidental

La menor presentaba náuseas, irritación y estaba inquieta, por lo que fue llevada a un centro de salud. Ante esto, se inició una investigación.

La bebé fue trasladada a un centro de salud.



Una bebé de un año fue trasladada a un centro pediátrico de urgencia en Chaco luego de ser encontrada con una bolsa blanca, la cual analizaron y se trataba de cocaína. La misma había sido recogida desde el suelo y pertenecía a uno de los familiares de los padres de la menor.

El macabro hallazgo generó un amplio operativo policial en la playa.
El director del centro pediátrico indicó en Diario Chaco que fue atendida y, sobre la droga encontrada, contó que “Al saber que su tía tiene consumo problemático, la traen inmediatamente al hospital”.

La madre de la bebé, de 18 años, estaba presente al momento de llevarla al médico. “Llegó irritable, le hicimos seguidamente el examen toxicológico en orina, donde dio positivo a cocaína”, agregó el titular del Hospital Pediátrico.

Además, contó que presentaba síntomas de irritación y náuseas. Luego le aplicaron un tratamiento para que pueda recuperarse, tuvo una respuesta favorable y está fuera de peligro.

La menor estuvo varias horas internada y le dieron el alta médica. La menor quedó bajo custodia de su abuela materna y se inició la intervención del Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia de la Provincia de Chaco y serán investigados.

