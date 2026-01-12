Quiénes son los dos detenidos por el crimen del peluquero argentino en México

La Fiscalía tiene como hipótesis principal del asesinato el narcomenudeo. Los agresores también hirieron a otras dos personas.

Jonatan Emanuel Minucci fue asesinado en Tulum, México, y la Fiscalía de Quintana Roo está a cargo del caso.

Si bien el asesinato del argentino Jonatan Emanuel Minucci se produjo el último viernes en un boliche de Tulum, México, recién este domingo se produjeron las primeras dos detenciones por el caso.

A través de una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar , explicó que en el ataque se enfrentaron "dos grupos criminales" y remarcó que la agresión "fue por narcomenudeo" .

Los sospechosos fueron identificados por sus nombres de pila Fernando Jonathan y Adán Osvaldo , ambos de Jalisco, quienes, dentro del local Vesica Cenote Club de Tulum, asesinaron a Minucci e hirieron a dos personas cuando se encontraban en el estacionamiento.

El fiscal explicó que las tres víctimas trabajaban como guardia de seguridad en dicho bar y que tras el accionar fueron trasladados al hospital del IMSS-Bienestar en Playa del Carmen, donde falleció el argentino.

López Salazar sumó que en dicho lugar se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros y que con el avance de la investigación se sabrá más información. Minucci recibió disparos en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax, mientras que otras dos personas sufrieron heridas.

Al mismo tiempo, el representante de la Justicia aclaró que dicha agresión “no tuvo nada que ver” con otro incidente registrado durante una fiesta electrónica, que también terminó con un homicidio.

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

Minucci había llegado a México en noviembre de 2025 y esperaba un hijo, ya que su pareja se encuentra embarazada. Según consignó el diario Clarín, llevó sus herramientas de peluquero al país norteamericano, aunque trabajaba como personal de seguridad en bares, además de plomero o electricista.

"A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba todo el mundo. Estaba endeudado, pero igual ayudaba a los amigos y familiares", señaló una amiga de la víctima en diálogo con el medio mencionado.

En tanto, según consignó Infobae, tenía previsto regresar a la Argentina en febrero y reencontrarse con su pareja, llamada Lucina, de 32 años.

La familia de Minucci comenzó una campaña para recaudar fondos y poder repatriar sus restos a la Argentina para darle la última despedida.