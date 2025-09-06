Antonio Grimau: "Mi profesión es un placer, no un trabajo"

El actor recordó su trayectoria en cine, teatro y televisión, con la que deslumbró como galán. Ahora prepara un homeaje a Julio Sosa junto a Cristina Alberó.

El actor es reconocido por grandes éxitos como Trampa para un soñador y Soy gitano.

El actor Antonio Grimau recorrió su extensa carrera trayectoria profesional en cine, teatro y televisión y aseguró que a pesar de los años "actuar es un placer, no un trabajo" .

" Además de necesitarlo como sustento, amo actuar, me da fuerza, me da ganas. Me da vida, me da energía , me renueva", remarcó en televisión.

En el programa Right Now , en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , el artista remarcó que sacando su edad biológica (81) está "como en los 40". En este sentido, agregó que "a lo mejor no corro tanto como en aquella época, era más un jugador de fútbol que actor".

Jugó en el equipo de los galancitos junto a Ricardo Darín , Darío Grandinetti, Carlos Calvo, entre otros. "Entre gente que estaba en el banco y los del equipo éramos como 20. Éramos los galanes contra equipos interfabriles. Muy fuertes, muy acostumbrados a jugar. Fue una época que me vino bárbaro para estar entrenado", recordó.

A lo largo de su carrera hizo siempre de "galán", "fue un período que me ayudó a abrir puertas", reconoció y agregó: "Era una preocupación porque yo me había preparado para la actuación, en serio, y me eternizaba en el galán. Llegó Los invertidos, un retrato de la marginalidad, la discriminación y el anhelo de libertad, y que fue un antes y un después en mi carrera".

Grimau destacó su personaje de "Jano Amaya" en la tira de TV Soy Gitano: "Me puso otra vez vigente respecto de la gente joven, a través de ese personaje que los divertía mucho y ahí empecé a ser más conocido para ellos".

El artista está haciendo actualmente Déjame amarte, un culebrón musical, con dirección y libro de Irina Alonso, en el teatro 25 de Mayo, en Villa Urquiza, los sábados y domingos a las 18 hs. Pronto estrenará un espectáculo de tango con su compañera de elenco, Cristina Alberó, que será un homenaje a Julio Sosa, en el exCCK, el 26 y 27 de septiembre con entrada gratuita.

"Será un homenaje, una semblanza, un tributo, para el varón del tango, al que tengo el honor de interpretar", subrayó en la entrevista en C5N.