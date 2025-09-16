IR A
Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

La historia de un exagente que enfrenta a una red criminal en México combina acción y emoción en una trama que dejó huella en el cine y ahora lo hace en la plataforma de streaming.

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

El catálogo de Netflix tiene joyas que, aunque no son estrenos, siguen atrapando al público como si lo fueran. Una de esas producciones es Hombre en llamas, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington. Estrenada en 2004, la película se convirtió en un fenómeno por su mezcla de adrenalina y drama.

No estamos hablando de una historia liviana. La cinta pone sobre la mesa temas pesados: corrupción, violencia y desesperación familiar en una Ciudad de México marcada por los secuestros. En ese contexto aparece John Creasy, un exagente de la CIA atormentado por su pasado, que se topa con una niña que le devuelve un sentido de propósito en su vida. Pero esa conexión se ve sacudida por un hecho trágico que desata un torbellino de venganza.

Lo interesante es cómo la película no se queda solamente en el terreno de la acción. El vínculo entre Creasy y la pequeña Pita Ramos, interpretada por Dakota Fanning, construye la parte más sensible del relato. La relación entre ambos atraviesa la pantalla y convierte cada giro de la historia en un golpe directo al espectador.

Netflix: sinopsis de Hombre en llamas

La trama se desarrolla en una Ciudad de México atravesada por una ola de secuestros que afecta, sobre todo, a familias de clase alta. La estadística dentro del propio guion es contundente: en apenas seis días, se registran 24 secuestros. Para hacer frente a ese clima de terror, muchos padres deciden contratar guardaespaldas.

En ese escenario aparece John Creasy (Denzel Washington), un exmilitar estadounidense con problemas de alcohol y un pasado en la CIA que todavía lo persigue. Es contratado para proteger a Lupita “Pita” Ramos, de apenas nueve años, hija de un empresario interpretado por Marc Anthony. Lo que empieza como una relación distante pronto se transforma en un vínculo lleno de ternura y confianza.

La calma dura poco. La niña es secuestrada y, con ello, Creasy se ve arrastrado a una misión personal donde la ley pasa a segundo plano. La película combina escenas de acción de gran crudeza con momentos íntimos que muestran las cicatrices emocionales de su protagonista.

Tráiler de Hombre en llamas

Reparto de Hombre en llamas

  • Denzel Washington
  • Dakota Fanning
  • Christopher Walken
  • Radha Mitchell
  • Marc Anthony
  • Giancarlo Giannini
  • Rachel Ticotin
  • Mickey Rourke
  • Jesús Ochoa
  • Angelina Peláez
  • Roberto Sosa
