Javier Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

El jefe de Estado arribó en horas de la madrugada al territorio guaraní, luego de grabar la cadena nacional en Casa Rosada para presentar el Presupuesto 2026. Además, mantendrá una reunión bilateral con el presidente Santiago Peña y disertará en un foro ante empresarios pymes.

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

El presidente Javier Milei llegó este martes a Paraguay para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro bilateral con el mandatario local, Santiago Peña. El jefe de Estado arribó en horas de la madrugada al país vecino, al que partió luego de grabar la cadena nacional en Casa Rosada donde presentó el Presupuesto 2026.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026.
Tras su discurso en la cumbre ultraconservadora, desde las 18:30 Milei encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1.500 jóvenes.

Por su parte, el miércoles, a las 10.15, el jefe de Estado argentino dirá unas palabras en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, ante legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, a las 13.30 está previsto el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, aunque dicho horario está aún a confirmar.

Milei hablará en la CPAC de Paraguay.

La cumbre de la CPAC en Paraguay

La primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Paraguay comenzó el lunes 15 y culminará el martes 16 de septiembre. Según información de la organización, el encuentro llega en un contexto donde la región está rodeada por un “mar de regímenes de izquierda”, y busca consolidar un espacio de debate y articulación para referentes conservadores.

Entre los oradores principales se encuentran Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay), además del enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell.

La CEO de CPAC en Paraguay y Argentina, Soledad Cedro, resaltó que la iniciativa busca fomentar un intercambio de ideas en una región dominada por gobiernos de izquierda como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Brasil. Según explicó, la Casa Blanca ha empezado a mirar “más de cerca” a Latinoamérica desde la llegada de Donald Trump, en contraste con décadas de desinterés de administraciones anteriores, mientras que China aprovechó ese vacío para expandir su presencia en la zona.

