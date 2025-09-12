Nancy Pazos: "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileismo" La periodista brindó su habitual panorama político, tras la contundente victoria de Fuerza Patria en la elecciones provinciales legislativas, y fue contundente: "Estamos viviendo los últimos días del gobierno de Milei como lo conocimos". Por







La periodista brindó el panorama político tras la derrota de LLA en las elecciones.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial y no ocultó su satisfacción tras la contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses, pero se mostró cauta ante el devenir político de la gestión liberal. "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileísmo como lo conocimos", expresó, en medio de la crisis económica luego de la derrota de la Libertad Avanza.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista ahondó en el panorama económico que vive la gestión libertaria en medio de las tensiones cambiarias: "Estamos viviendo los últimos días del gobierno de Javier Milei, salvo que un milagro lo haga entrar en razón al Presidente. Que entienda que tiene que oxigenar el Gabinete, que el voto no fue político, fue del bolsillo", comenzó Pazos.

Además, añadió: "El mensaje de la gente desesperada fue 'señor presidente, no llegamos a fin de mes, estamos endeudados, cada vez pagamos más de luz, de gas, de servicios, no nos alcanza la plata'. Eso fue lo que dijo la gente el domingo pasado".

En ese sentido, la periodista habló de ganadores y perdedores tras los comicios bonaerenses: "Hay un carro de triunfadores, encabezados por Axel Kicillof, pero la verdad no hay nada que festejar. Aunque tenga derecho a festejar el gobernador, el mensaje de las urnas es que perdió Milei. La gente le dijo basta a la crueldad, a la perversión. Y basta a no poder llegar a fin de mes".