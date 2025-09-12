13 de septiembre de 2025 Inicio
Nancy Pazos: "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileismo"

La periodista brindó su habitual panorama político, tras la contundente victoria de Fuerza Patria en la elecciones provinciales legislativas, y fue contundente: "Estamos viviendo los últimos días del gobierno de Milei como lo conocimos".

La periodista brindó el panorama político tras la derrota de LLA en las elecciones.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial y no ocultó su satisfacción tras la contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses, pero se mostró cauta ante el devenir político de la gestión liberal. "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileísmo como lo conocimos", expresó, en medio de la crisis económica luego de la derrota de la Libertad Avanza.

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Milei es un rey que está desnudo"

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista ahondó en el panorama económico que vive la gestión libertaria en medio de las tensiones cambiarias: "Estamos viviendo los últimos días del gobierno de Javier Milei, salvo que un milagro lo haga entrar en razón al Presidente. Que entienda que tiene que oxigenar el Gabinete, que el voto no fue político, fue del bolsillo", comenzó Pazos.

Además, añadió: "El mensaje de la gente desesperada fue 'señor presidente, no llegamos a fin de mes, estamos endeudados, cada vez pagamos más de luz, de gas, de servicios, no nos alcanza la plata'. Eso fue lo que dijo la gente el domingo pasado".

En ese sentido, la periodista habló de ganadores y perdedores tras los comicios bonaerenses: "Hay un carro de triunfadores, encabezados por Axel Kicillof, pero la verdad no hay nada que festejar. Aunque tenga derecho a festejar el gobernador, el mensaje de las urnas es que perdió Milei. La gente le dijo basta a la crueldad, a la perversión. Y basta a no poder llegar a fin de mes".

Tras asegurar que al Presidente "le picaron el boleto fuera y dentro del Gobierno", la conductora dejó en evidencia la situación actual "sumamente compleja y peligrosa". Y agregó: "Después de las elecciones, vino la corrida de los mercados. Y el mercado le puso el último clavo al ataúd del mileismo al menos tal como lo conocemos".

Finalmente, concluyó: "No hay credibilidad, no hay plan, no hay certezas. Nadie cree en este plan económico. Nadie cree en el valor del dólar, nadie cree más en el techo de la banda cambiaria. El mercado está convencido que ya le queda bajo ese techo. Las últimas horas en la city fueron espeluznantes".

