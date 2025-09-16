Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Los seguidores de la modelo la defendieron, destacando que siempre se mostró transparente y que este tipo de dichos no hacen más que generar confusión y alimentar el morbo mediático.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente : en las últimas horas, el nombre de la modelo volvió a ocupar los principales portales de espectáculos debido a un rumor que la vinculaba con un futbolista de la Selección Argentina. ¿qué pasó?

Las versiones crecieron en redes sociales y no tardaron en despertar la curiosidad de los fanáticos, especialmente porque la conductora es una de las figuras más queridas y seguidas en el ambiente artístico.

Los rumores de romance entre celebridades y deportistas son habituales en el mundo del espectáculo argentino. Muchas veces comienzan con un simple comentario en redes y luego se viralizan hasta convertirse en noticia. Sin embargo, en este caso, los involucrados se encargaron rápidamente de cortar con la especulación y devolver tranquilidad a sus seguidores. El tema también despertó debate entre los usuarios de las redes sociales, que señalaron cómo un simple trascendido puede poner en jaque la reputación de las figuras.

El jugador en cuestión fue nada menos que Leandro Paredes , actual mediocampista de la Scaloneta. Los rumores apuntaban a que entre ambos habría un vínculo más cercano de lo esperado, lo que rápidamente generó revuelo en medios de farándula y comentarios en redes. Sin embargo, la información se desmintió de inmediato y se aclaró que no existe ningún tipo de relación sentimental entre la ex de Demichelis y el deportista.

La propia Evangelina salió al cruce de las versiones a través de sus redes sociales. Allí, con un tono firme pero sereno, aclaró que los rumores carecen de fundamento y que se encuentra completamente enfocada en su familia y en sus proyectos personales. Además, remarcó que estas especulaciones son parte del precio que muchas veces pagan las figuras públicas por estar expuestas.

Por su parte, el entorno de Paredes también negó cualquier tipo de acercamiento. El futbolista, que actualmente está concentrado en sus compromisos profesionales y familiares, se mostró sorprendido por las versiones que circularon. Su nombre fue tendencia durante varias horas, aunque no por cuestiones deportivas, sino por este rumor que rápidamente perdió fuerza.

No es la primera vez que la famosa figura se enfrenta a este tipo de comentarios. A lo largo de su carrera, la modelo ha tenido que desmentir en más de una ocasión versiones que nada tienen que ver con su vida real. Con una gran cantidad de seguidores en Instagram, la esposa de Martín Demichelis suele compartir detalles de su vida cotidiana, pero deja en claro que prefiere mantener en privado las cuestiones más íntimas.